Сигурдссон: «ЦСКА набрал хорошую форму и готов к возобновлению сезона»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон подвел итоги товарищеского матча с «Картахеной» (3:1). Исландец в этом поединке отметился дублем.

Мы провели хорошую игру, отличились трижды. Это очень важно — забивать. К сожалению, пропустили один в ответ. Но победа — это всегда хорошо, мы довольны. Для меня было важно оформить дубль. Это добавляет уверенности в себе. Мне больше понравился мой второй гол. Первый был какой-то несуразный, но всё же это гол. Но второй был лучше.

Думаю, мы набрали хорошую форму. Много работали, считаю, что мы готовы к возобновлению сезона. Я его с нетерпением жду, и все ребята тоже.