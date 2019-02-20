Семак: «В первом матче с „Фенербахче“ мне не понравилась наша группа атаки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».
Несмотря на то, что соперник приедет без ряда футболистов, их игровая модель не изменится. Да, на выезде они играют не так как при своих болельщиках, но это серьезный соперник, который имеет небольшое преимущество, и нас ждет сложный матч.
В первом матче мне не понравилась наша группа атаки. Если говорить о полузащите, то здесь у нас большой выбор, но серьезных изменений ждать не стоит. Постараемся оказать давление и больше атаковать.
Один в бутырке сидит
Другой все ЗМС обмывает
А ну да есть еще ЗЕ.
Один в бутырке сидит
Другой все ЗМС обмывает
А ну да есть еще ЗЕ.
Да только попасть в манекен так же сложно как попасть в дзюбу или короля Зе Болотного
Да только попасть в манекен так же сложно как попасть в дзюбу или короля Зе Болотного
Вы не одиноки в своих оценках - мне тоже не понравилась эта группа, а Мак - так вообще просто разочаровал...
Вы не одиноки в своих оценках - мне тоже не понравилась эта группа, а Мак - так вообще просто разочаровал...
Вместо Заболотного нужно было выпускать манекен.
Вместо Заболотного нужно было выпускать манекен.
да и в защите набиулина как щенка делали
если фенер забьет на баклан арене все кирдык.
да и в защите набиулина как щенка делали
если фенер забьет на баклан арене все кирдык.