Семак: «В первом матче с „Фенербахче“ мне не понравилась наша группа атаки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».

Несмотря на то, что соперник приедет без ряда футболистов, их игровая модель не изменится. Да, на выезде они играют не так как при своих болельщиках, но это серьезный соперник, который имеет небольшое преимущество, и нас ждет сложный матч.

В первом матче мне не понравилась наша группа атаки. Если говорить о полузащите, то здесь у нас большой выбор, но серьезных изменений ждать не стоит. Постараемся оказать давление и больше атаковать.