Азмун: «Будем пытаться пройти „Фенербахче“»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».
Чувствую себя хорошо. Буду играть или нет, зависит от тренера. Если выйду на поле, буду делать все, что потребует от меня тренер.
Наш тренерский штаб проанализировал игру и скажет, как нам действовать. «Фенербахче» — хорошая команда, но мы будем пытаться сделать все возможное, чтобы пройти дальше.
Каждая команда, которая играет дома, имеет преимущество. Болельщики «Зенита» не хуже болельщиков «Фенербахче». У нас будет поддержка. Мы будем стараться.
Ранее отмечалось, что «Зенит» сыграет против «Фенербахче» при закрытой крыше.
Нет бы сказал "замочим турок в сортире"
Ан НЕТ
Будут стараться
Ну удачки
Нет бы сказал "замочим турок в сортире"
Ан НЕТ
Будут стараться
Ну удачки
(турки они и в африке турки, даже азмун это знает).
(турки они и в африке турки, даже азмун это знает).
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Дьявол способен цитировать Писание в своих целях
Вильям Шекспир
Гыгыгы
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Дьявол способен цитировать Писание в своих целях
Вильям Шекспир
Гыгыгы
за 20 дней уровень Азмуна повысился или уровень Зенита упал?))
за 20 дней уровень Азмуна повысился или уровень Зенита упал?))
С кем поведешься....
Успеха Питеру в ответке!!!
С кем поведешься....
Успеха Питеру в ответке!!!