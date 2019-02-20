Азмун: «Будем пытаться пройти „Фенербахче“»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».

Чувствую себя хорошо. Буду играть или нет, зависит от тренера. Если выйду на поле, буду делать все, что потребует от меня тренер.

Наш тренерский штаб проанализировал игру и скажет, как нам действовать. «Фенербахче» — хорошая команда, но мы будем пытаться сделать все возможное, чтобы пройти дальше.

Каждая команда, которая играет дома, имеет преимущество. Болельщики «Зенита» не хуже болельщиков «Фенербахче». У нас будет поддержка. Мы будем стараться.