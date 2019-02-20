Прядкин: «„Анжи“ точно доиграет сезон»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о новой выплате «Анжи», который испытывает серьезные финансовые проблемы.

По поводу «Анжи» – они однозначно доиграют сезон, мы сделали им ещё один транш. Они получают средства, которые должны были получить в конце сезона, им этих денег хватит. Может, они доиграют сезон своими воспитанниками, как в своё время «Томь».