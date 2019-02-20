Прядкин: «„Анжи“ точно доиграет сезон»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о новой выплате «Анжи», который испытывает серьезные финансовые проблемы.
По поводу «Анжи» – они однозначно доиграют сезон, мы сделали им ещё один транш. Они получают средства, которые должны были получить в конце сезона, им этих денег хватит. Может, они доиграют сезон своими воспитанниками, как в своё время «Томь».
Ранее сообщалось, что «Анжи» нашел спонсора до конца нынешнего сезона.
Подвести могу как свои, так и чужие. От этого
надо отталкиваться , а не от нац. принадлежности.
У вас тоже люди, любят пообещать, а не выполнить ,
сколько раз в реале и по работе сталкивался,
подведут, а потом скажут : НУ У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ....
Вот и весь аргумент. А предупредить, позвонить это до лампочки...
Подвести могу как свои, так и чужие. От этого
надо отталкиваться , а не от нац. принадлежности.
У вас тоже люди, любят пообещать, а не выполнить ,
сколько раз в реале и по работе сталкивался,
подведут, а потом скажут : НУ У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ....
Вот и весь аргумент. А предупредить, позвонить это до лампочки...
которая ему плохого ничего не сделала, желает такого, пусть бумерангом...
которая ему плохого ничего не сделала, желает такого, пусть бумерангом...
Ты меня не попутал ни с кем ? Насчет нациков ты понимаешь кому пишешь ?
Когда у Анжи дела были хорошо, ты как истинный глор, подпевал нам песни
и удачи желал, а теперь как истинный глор, видя что у команды нет средств,
постоянно на ветках сливаешь ее куда угодно, это после твоего второго пришествия
вектор общения вдруг сменил срочно, причин не знаю, не будь у Зенита средств,
ты опять же, как истинный глор, не болел бы и за них, однако это не реально лишь
в силу того, что Газпром вас не бросит. А так, дифирамбы распеваешь только богатеям.
Ты меня не попутал ни с кем ? Насчет нациков ты понимаешь кому пишешь ?
Когда у Анжи дела были хорошо, ты как истинный глор, подпевал нам песни
и удачи желал, а теперь как истинный глор, видя что у команды нет средств,
постоянно на ветках сливаешь ее куда угодно, это после твоего второго пришествия
вектор общения вдруг сменил срочно, причин не знаю, не будь у Зенита средств,
ты опять же, как истинный глор, не болел бы и за них, однако это не реально лишь
в силу того, что Газпром вас не бросит. А так, дифирамбы распеваешь только богатеям.
Давно пора расформировать этот клуб
Толку все равно никакого
Только деньги клянчат
Давно пора расформировать этот клуб
Толку все равно никакого
Только деньги клянчат
П.С. Дагестанцев как уважал так и уважаю,только не "московского разлива"!!!ВСЁ не пиши мне и я тебя трогать не буду!!!!
П.С. Дагестанцев как уважал так и уважаю,только не "московского разлива"!!!ВСЁ не пиши мне и я тебя трогать не буду!!!!