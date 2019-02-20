«Арсенал» уверен, что газон на стадионе в Туле будет готов к матчу с ЦСКА

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что газон стадиона «Центральный» в Туле будет полностью готов к проведению матча РПЛ с московским ЦСКА .

На 100% уверен, что матч пройдет в Туле. Комиссия РПЛ к нам приезжала позавчера, взяла пробы. Через 10 дней будет в идеальном состоянии. Мы уже не первый год подтверждаем, что у нас поле на хорошем уровне.

Лига прислала нам письмо с пожеланиями по подготовке газона, позже мы отправили письмо с теми мерами, которые уже применены. В письме мы отметили, что, судя по прогнозу погоды, по состоянию газона и принятым мерам, не сомневаемся в том, что матч состоится в Туле. Лига беспокоится за состояние газона, как и мы, мы этим, естественно, занимаемся, прилагаем все профессиональные усилия.