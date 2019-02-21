Аллегри: «К счастью, мы пропустили только два мяча. Это отыгрывается»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выездное поражение от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Второй тайм мы провели ужасно. «Атлетико» очень хорош в том, чтобы матч проходил без ударов по воротам. Мы ни разу не ударили по воротам во втором тайме. «Атлетико» намного агрессивнее действовали на стандартах и застали нас врасплох.

У нас есть шанс перевернуть ход противостояния. Мы должны в это верить, некоторые игроки вернутся в строй, и нам нет смысла рыдать над разбитым корытом. Мы знали, что будет тяжело, что стиль «Атлетико» заставит нас играть плохо и медленно. В первом тайме мы быстро двигали мяч по полю, но не во втором.

К счастью, мы не пропустили третий гол. Счёт 0:2 с лёгкостью можно отыграть. Мы ещё не списаны со счетов, так же, как не были после домашнего матча с «Реалом», не говоря уже о том, что ответная игра будет дома.

Важно сохранять настрой, организацию и холодную голову, потому что всё ещё можно исправить.