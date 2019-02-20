Лулич: «„Лацио“ заслуживал большего»

Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич прокомментировал вылет команды из Лиги Европы от «Севильи».

Я был так близок к голу, хотел забить первым касанием, но когда принял мяч, почувствовал, что меня зажали между защитником и голкипером.

Я очень разочарован. Если бы забил, игра могла сложиться совсем по-другому. Мы знали, что нужно забивать два гола, очень обидно, что не забили ни одного.

Результат справедлив, но учитывая исход двух встреч, мы заслуживали большего, чем поражения 0:3.