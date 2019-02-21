Форвард «Фенербахче»: «В составе „Зенита“ очень много хороших игроков»

Нападающий «Фенербахче» Андре Айю поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».
Нас ждет непростой матч, к которому нужно хорошо подготовиться. В составе «Зенита» очень много хороших игроков. Могу выделить нападающего Артема Дзюбу, отличного полузащитника Вильмара Барриоса и надежного защитника Ярослава Ракицкого. В целом команда обладает сильным составом. Однако, надеюсь, мы сыграем не хуже, чем в первом матче, и добьемся нашей цели.
В первом матче турецкий клуб одержал минимальную победу.
Из года в год
А дизлайки ставить удел слабаков
Ты настолько слаб, что даже в игнор ставишь людей
Из года в год
А дизлайки ставить удел слабаков
Ты настолько слаб, что даже в игнор ставишь людей
Слово "хороших" тут явно лишнее
Слово "хороших" тут явно лишнее