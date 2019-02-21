Симеоне: «Я показал нехороший жест, но чувствовал, что мне это необходимо»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после домашней победы над «Ювентусом» (2:0) в Лиге чемпионов объяснил своё поведение во время матча. После первого гола в ворота туринцев Симеоне развернулся к трибунам и показал неприличный жест, который попал на камеру.

Будучи игроком, я сделал то же самое в матче «Лацио» - «Болонья» и повторил это снова, чтобы показать нашим фанатам, что у нас есть яйца. Этот жест не был направлен на команду соперника, я обращался к нашим поклонникам.

Это нехороший жест, я это признаю, но я чувствовал, что мне необходимо его показать. Это была очень тяжёлая игра, мы так жёстко бились... Диего Коста очень старался, хотя не был готов на сто процентов. Я должен был показать, что я чувствую.

Сейчас могу только извиниться перед теми, кого обидел, но всё это шло от сердца.