Бернардески: «Мы всю неделю готовились к стандартам „Атлетико“»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески прокомментировал гостевое поражение от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы знали, с каким трудностями придётся столкнуться на этом стадионе против такого сильного соперника, как «Атлетико». К сожалению, всё пошло не по нашему плану, но поединок длится 180 минут, поэтому мы постараемся перевернуть его ход в ответной встрече.

Мы знаем, что являемся сильной командой. В ответном матче мы должны сыграть лучше и, прежде всего, не допускать таких ошибок как сегодня. Это хороший результат для «Атлетико», но всё ещё можно исправить.

Мы на протяжении недели готовились к их стандартам на тренировках, но мы знаем, что в матче всё обстоит иначе, и всё решают детали. К сожалению, мы пропустили два практически идентичных гола, которым помог рикошет. «Ювентус» пропустил два очень похожих друг на друга мяча, но мы хорошо подготовились к этой встрече, просто сегодня детали были не на нашей стороне.