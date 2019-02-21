Бернардески: «Мы всю неделю готовились к стандартам „Атлетико“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Европы
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Египет. Премьер-Лига
  • Катар. Старс Лига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Саудовская Аравия. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Европы
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Египет. Премьер-Лига
  • Катар. Старс Лига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Саудовская Аравия. Премьер-Лига
Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Динамо Зб -:-  Виктория П 1.65 3.65 5.8
20:55 сегодня  Арсенал -:-  БАТЭ 1.13 8.7 20
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спортинг 1.9 3.5 4.2
20:55 сегодня  Зенит -:-  Фенербахче 1.95 3.4 4.1
20:55 сегодня  Валенсия -:-  Селтик 1.6 3.95 5.75
20:55 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Шахтер Дн 1.95 3.75 3.65
20:55 сегодня  Наполи -:-  Цюрих 1.19 7 14.5
20:55 сегодня  Зальцбург -:-  Брюгге 1.5 4.3 6.5
23:00 сегодня  Интер -:-  Рапид В 1.34 5.25 9
23:00 сегодня  Бенфика -:-  Галатасарай 1.7 3.95 4.8
23:00 сегодня  Динамо К -:-  Олимпиакос 2.15 3.33 3.5
23:00 сегодня  Бетис -:-  Ренн - - -
23:00 сегодня  Челси -:-  Мальме 1.23 6.3 12.5
23:00 сегодня  Байер -:-  Краснодар 1.45 4.6 7
23:00 сегодня  Генк -:-  Славия П 2 3.4 3.9
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 1.5 3.8 7.2
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере 2:0 Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас 1:3 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако 1:0 Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 1.7 3.7 4.5
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе -:- Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет -:- Логотип футбольный клуб Эль-Харби (Каир)Эль-Харби - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли -:- Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия - - -
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
02:00 13’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар -:- Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса -:- Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1.62 3.5 5.75
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:30 87’ Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тампа Бэй Роудис (Санкт-Петербург, Флорида)Тампа Бэй Роудис -:- Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю -:- Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)Ордабасы -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт -:- Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 13-е место 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 15-е место 1 X 2
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб МуромМуром -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 11-е место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 9-е место 1 X 2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:40 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-Хазм -:- Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак - - -
20:25 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-Иттихад -:- Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Хиляль - - -
ГлавнаяНовости

Бернардески: «Мы всю неделю готовились к стандартам „Атлетико“»

сегодня, 01:49
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески прокомментировал гостевое поражение от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы знали, с каким трудностями придётся столкнуться на этом стадионе против такого сильного соперника, как «Атлетико». К сожалению, всё пошло не по нашему плану, но поединок длится 180 минут, поэтому мы постараемся перевернуть его ход в ответной встрече.

Мы знаем, что являемся сильной командой. В ответном матче мы должны сыграть лучше и, прежде всего, не допускать таких ошибок как сегодня. Это хороший результат для «Атлетико», но всё ещё можно исправить.

Мы на протяжении недели готовились к их стандартам на тренировках, но мы знаем, что в матче всё обстоит иначе, и всё решают детали. К сожалению, мы пропустили два практически идентичных гола, которым помог рикошет. «Ювентус» пропустил два очень похожих друг на друга мяча, но мы хорошо подготовились к этой встрече, просто сегодня детали были не на нашей стороне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Симеоне: «Я показал нехороший жест, но чувствовал, что мне это необходимо»
Сегодня, 02:08 ВидеоКомментарии0
Кьеллини: «Мы знали об опасности стандартов „Атлетико“»
Сегодня, 01:30 Комментарии5
Форвард «Фенербахче»: «В составе „Зенита“ очень много хороших игроков»
Сегодня, 00:08 Комментарии5
Симен: «Венгер отлично подошел бы „Челси“»
Вчера, 23:43 Комментарии2
Лулич: «„Лацио“ заслуживал большего»
Вчера, 23:31 Комментарии2
Фонсека уверен, что судейство не повлияет на исход матча с «Айнтрахтом»
Вчера, 23:16 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Pervomaez
Pervomaez
   539 / 824
сегодня в 01:57
Матрасов было на одного больше на такой матч назначили такого клоуна
NbKA555
NbKA555
   155 / 824
сегодня в 01:55
Да,мы видели
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   265 / 824
сегодня в 01:55
Чего теперь об этом ныть.
Павлоградский маньяк
Павлоградский маньяк
   590 / 824
сегодня в 01:51
А получите стандарты Роналду в раздевалке. Аха-ха)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100