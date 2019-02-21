Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером».

Игра «Краснодара» на своем поле неприятно удивила. Обычно «горожане» дома всегда имеют преимущество, контролируют темп матча, а с «Байером» всё было наоборот. Кубанский клуб создал несколько хороших моментов, но большую часть матча доминировали немцы. Думаю, ответная игра пройдет по схожему сценарию. «Байер» - хорошая команда среднего европейского уровня, но это не «Бавария» и не «Боруссия», так что шансы есть.