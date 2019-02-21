Нигматуллин: «Клуб, который вылетит из ЛЕ ради РПЛ, недостоин чемпионства»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о «Зените» и «Краснодаре», которые продолжают борьбу в Лиге Европы.
Питерцы и краснодарцы на сегодня являются главными фаворитами РПЛ, и их ждёт сложная гонка. Однако командам, которые имеют жёсткий стержень игры, еврокубки никогда не мешали. Наоборот, они держат в тонусе. Клуб, который вылетит из Лиги Европы и потом скажет, что теперь со спокойной душой может сосредоточиться на внутреннем чемпионате, — недостоин чемпионства. Хотелось бы, чтобы «Зенит» и «Краснодар» продолжили свои еврокубковые походы и борьбу за золото в России.
Сегодня «Зенит» и «Краснодар» проведут ответные матчи 1/16 финала ЛЕ. Петербургский клуб примет «Фенербахче», после гостевого поражения в первой встрече (0:1), а «Краснодар» сыграет на выезде с «Байером». Первый матч между командами завершилась нулевой ничьей.
спартак да же не просто вылетел, а с антирекордом.
спартак да же не просто вылетел, а с антирекордом.
А кто откуда вылетит-вылетел значения не имеет
А кто откуда вылетит-вылетел значения не имеет