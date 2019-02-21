Нигматуллин: «Клуб, который вылетит из ЛЕ ради РПЛ, недостоин чемпионства»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о «Зените» и «Краснодаре», которые продолжают борьбу в Лиге Европы.

Питерцы и краснодарцы на сегодня являются главными фаворитами РПЛ , и их ждёт сложная гонка. Однако командам, которые имеют жёсткий стержень игры, еврокубки никогда не мешали. Наоборот, они держат в тонусе. Клуб, который вылетит из Лиги Европы и потом скажет, что теперь со спокойной душой может сосредоточиться на внутреннем чемпионате, — недостоин чемпионства. Хотелось бы, чтобы «Зенит» и «Краснодар» продолжили свои еврокубковые походы и борьбу за золото в России.