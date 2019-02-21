Игнатьев: «У „Зенита“ было время, чтобы переосмыслить свои ошибки»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Зениту» будет трудно обыграть «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Без группы травмированных игроков «Зениту», конечно, будет непросто. Эти футболисты входят в разряд тех, кто определяет игру команды. Однако считаю, что питерцам по силам пройти «Фенербахче» и без них. Турки не показали ничего особенного в первом матче, кроме лучшей физической готовности, ведь их чемпионат в самом разгаре. У «Зенита» было достаточно времени, чтобы переосмыслить свои ошибки и хорошо подготовиться к ответной игре.