Мак рассказал, почему взялся исполнять пенальти в матче с «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак объяснил, почему в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (0:1) пробивал пенальти он, а не Артём Дзюба. Словак в итоге удар с точки не реализовал.

Нет абсолютно никаких проблем, ничего страшного не произошло. Дзюба спросил, буду ли я исполнять пенальти. Я сказал: «Да». На этом разговор закончился. Я знаю, что Дзюба любит исполнять пенальти. Похожая ситуация произошла в домашней встрече с минским «Динамо». Мы били тогда два пенальти. Первый заработал я, а бил он; второй заработал Дзюба, а бил я. Вообще никаких проблем.

Говорил ли об этом в перерыве Семак? Нет. Даже слова не сказал.