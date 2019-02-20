Семак: «Мне не совсем понятна пассивность журналистов к игрокам „Зенита“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии встречи с «Фенербахче» ответил на вопрос о том, как выбирается игрок, с которым он вместе отвечает на вопросы журналистов перед матчами Лиги Европы

Решение зависит от нескольких факторов. Во-первых, стараемся не использовать одного и того же футболиста несколько раз, чтобы это не превратилось в повинность. Во-вторых, учитываем взаимосвязь с предстоящим соперником. Но без крайностей — не очень устойчивых к психологическому давлению ребят бережем.

Порой мне не совсем понятна пассивность журналистов по отношению к игрокам — один-два вопроса в их адрес, и всё внимание к главному тренеру, с которым общение проходит регулярно. Поверьте, в нашей команде собраны интересные парни, у которых есть что узнать.

Мы ждем наших замечательных болельщиков на завтрашнем матче. Всей команде, а особенно новичкам, очень нужна ваша поддержка.