Голодец: «РПЛ подстроит календарь под болельщиков»

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что РПЛ планирует изменить календарь матчей на будущий сезон для большего удобства болельщиков на стадионах.
Мы видим интерес к футболу, он выражается, прежде всего, в цифрах посещаемости матчей российского чемпионата, которые прошли уже после чемпионата мира. Посещаемость выросла на 30 процентов, это огромная цифра. Мы анализировали, где особенно высокий рост и почему, мы ожидаем роста посещаемости и в будущем. Футбол должен быть интересным и зрелищным, в том числе и для похода всей семьей [на стадионы].
Я обратилась к представителям РПЛ, чтобы более внимательно был составлен календарь [на следующий сезон]. Когда часть игр у нас пришлась на зимнее время, и даже была игра, которая не состоялась из-за погодных условий, - это, конечно, очень серьезная ошибка специалистов от спорта. Коллеги обещали, что при составлении календаря будут внесены поправки, чтобы максимально сместить на комфортное время проведение матчей чемпионата России.
Ранее Голодец заявила, что скандальная ситуация с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева негативно повлияла на имидж футбола.