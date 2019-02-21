Голодец: «РПЛ подстроит календарь под болельщиков»

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что РПЛ планирует изменить календарь матчей на будущий сезон для большего удобства болельщиков на стадионах.

Мы видим интерес к футболу, он выражается, прежде всего, в цифрах посещаемости матчей российского чемпионата, которые прошли уже после чемпионата мира. Посещаемость выросла на 30 процентов, это огромная цифра. Мы анализировали, где особенно высокий рост и почему, мы ожидаем роста посещаемости и в будущем. Футбол должен быть интересным и зрелищным, в том числе и для похода всей семьей [на стадионы].