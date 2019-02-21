Торбинский: «Слуцкий на Евро-2016 был в смятении»

Полузащитник «Енисея» Дмитрий Торбинский вспомнил о выступлении на Евро-2016, где сборную России тренировал Леонид Слуцкий. Команда не сумела выйти из группы с Англией, Словакией и Уэльсом. Сам Торбинский попал в заявку на тот турнир, но на поле так и не появился.

Слуцкий под копирку перенес в сборную все, что было в ЦСКА . У него в голове уже сформировалась основная обойма. Поначалу это не бросалось в глаза, но прояснилось довольно быстро. В первом матче с англичанами мы отскочили: Игорь Акинфеев много выручал в этой игре, но в одном моменте ошибся, а в конце случился гол Василия Березуцкого. И та концовка сослужила недобрую службу. Словно так и должно быть, словно не было двух проблемных таймов. Результат запомнился, прочее почему-то забылось.

В следующем матче со словаками — то же самое. Тогда и стало понятно, что Слуцкий продолжает верить в свою обойму. По тренировкам, по стартовому составу. Уперся в идею с Нойштедтером и Головиным в центре поля и тремя нападающими. Словаки дважды забили, пришлось выпускать Мамаева, Глушакова и Широкова. Они развернули игру вперед, один мяч удалось сквитать, но было поздно. Третья же игра с Уэльсом — что-то с чем-то. Перед ней было особенно заметно, насколько Слуцкий потерян. В том числе на установке. Он просто не знал, что делать. Выпустил Диму Комбарова, поменял центр, но чувствовалось — все.