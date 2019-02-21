Матч «Анжи» — «Урал» может быть перенесен в Грозный или Москву

Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что матч 30-го тура РПЛ между махачкалинским клубом и «Уралом», который запланирован на конец мая, может быть перенесен в Грозный или Москву.

У меня есть договоренность с руководством «Анжи-Арены», что мы доиграем сезон на этой арене. Но могут возникнуть проблемы с матчем последнего тура с «Уралом». Они торопятся переделать арену. В таком случае матч можем перенести или в Грозный, или в Москву. Но это еще не точно.