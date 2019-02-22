Азмун: «Я простой молодой футболист, который должен делать свою работу»

Автор дубля и голевой передачи в матче с «Фенербахче», нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился своими впечатлениями от ответной встречи с турецким клубом в 1/16 финала Лиги Европы (3:1).

Когда первая игра проходит при переполненных трибунах, оказывающих столь мощную поддержку, и когда рядом с тобой сильные партнёры, это придаёт больше энергии для того, чтобы лучше показать себя и работать на команду. Буду и впредь стараться так работать.

Такого файер-шоу перед матчем ещё не видел. Конечно, это даёт дополнительную мотивацию и энергию, чтобы хорошо выступить. У нас одни из лучших болельщиков в России. Я бы хотел их за это поблагодарить.

Почему получилось два совершенно разных матча? Я не аналитик, а простой молодой футболист, который должен выходить на поле и делать свою работу. У нас сильнейшие аналитики. Думаю, они внесли корректировки, и всё у нас получилось.