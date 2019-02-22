Мусаев: «Сегодня „Краснодар“ показал, что никакие мы не пушистые»

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги выездной встречи с «Байером» (1:1) в 1/16 финала Лиги Европы. По итогам двух матчей в следующую стадию турнира вышла российская команда.

Первый тайм нам удался. Во втором тайме соперник был ближе к голу, но мы выстояли и смогли забить в концовке. Одержали заслуженную победу. Поздравляю всю команду и болельщиков. Старались не отступать от своей игры. Соперник нас заставил обороняться больше, чем обычно. Если раньше все говорили про «Краснодар», какие мы пушистые, то сейчас мы показали, что это не так. Да, важно показывать красивую игру, но нужно вырывать и такие матчи. Есть игры, когда нужно терпеть и показывать свои лучшие качества в обороне. Я рад, что это получилось сделать.

Хотелось бы провести вторую половину матча, как первую. В первом тайме мы были острее.