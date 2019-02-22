Дюков сообщил об уходе из «Зенита»

Новый президент РФС Александр Дюков сообщил, что в связи с назначением на пост главы организации он сегодня покинет пост председателя совета директоров «Зенита».

Отразится ли моя новая должность на работе в «Газпром-Нефть»? Вы переживаете за компанию? Вы её акционер? Было бы приятно. Рекомендую обратить внимание на её акции, она развивается, капитализация растёт. Повлияет ли моя работа на это? Нет.



Есть РФС , есть футбольный клуб «Зенит», которому я уделял время довольно долго, находясь в совете директоров, сегодня я этот пост покину. И это время буду уделять РФС . На первом этапе, безусловно, придётся уделять РФС больше времени, чем я уделял «Зениту».