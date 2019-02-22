Дюков сообщил об уходе из «Зенита»

Новый президент РФС Александр Дюков сообщил, что в связи с назначением на пост главы организации он сегодня покинет пост председателя совета директоров «Зенита».
Отразится ли моя новая должность на работе в «Газпром-Нефть»? Вы переживаете за компанию? Вы её акционер? Было бы приятно. Рекомендую обратить внимание на её акции, она развивается, капитализация растёт. Повлияет ли моя работа на это? Нет.
Есть РФС, есть футбольный клуб «Зенит», которому я уделял время довольно долго, находясь в совете директоров, сегодня я этот пост покину. И это время буду уделять РФС. На первом этапе, безусловно, придётся уделять РФС больше времени, чем я уделял «Зениту».
А стуло председателя совета директоров "Зенита" сделает ПРИСТАВНЫМ на всех заседаниях РФС!
Одно пишем, два в уме, а судейские интересы Зенита ЗАПОМИНАЕМ!
Нехитрая арифметика нового футбольного начальника РФС!
Мутко, в своё время, с этого тоже начинал, но впоследствии пересел на федуновское стуло и предал интересы Зенита в угоду Спартака.
Сразу футбольные результаты Зенита пошли ВНИЗ, а результаты Спартака пошли ВВЕРХ!
Апофеозом Мутко и его "лебединой судейской скандальной песни" в пользу федуновских, стало чемпионство Спартака в сезоне 2016/17!
По судейской инерции, согласно федуновской цены вопроса, в сезоне 2017/18, Спартак занял третье место, а все СКАНДАЛЬНЫЕ усилия наших судей не принесли Спартаку первого места.
Президенту РФС Александру Дюкову надо РАЗОГНАТЬ судейскую МАФИЮ и навести порядок в судействе.
Заставить, в добровольно-ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке, Прядкина и чиновников РФС с нового сезона 2019/20 ввести ВАР на всех соревнованиях РПЛ и ФНЛ, Кубка и Суперкубка России.
Если этого не сделать, то получим нового "старого" Мутко", которого Федун перетащит, ценой вопроса, на свою сторону.
А судейские скандалы будут только НАРАСТАТЬ и топить наш футбол в трясине судейской КОРРУПЦИИ.
Слабое звено и вопиющий БИЧ всего нашего футбола - МАХРОВАЯ судейская КОРРУПЦИЯ!
А стуло председателя совета директоров "Зенита" сделает ПРИСТАВНЫМ на всех заседаниях РФС!
Одно пишем, два в уме, а судейские интересы Зенита ЗАПОМИНАЕМ!
Нехитрая арифметика нового футбольного начальника РФС!
Мутко, в своё время, с этого тоже начинал, но впоследствии пересел на федуновское стуло и предал интересы Зенита в угоду Спартака.
Сразу футбольные результаты Зенита пошли ВНИЗ, а результаты Спартака пошли ВВЕРХ!
Апофеозом Мутко и его "лебединой судейской скандальной песни" в пользу федуновских, стало чемпионство Спартака в сезоне 2016/17!
По судейской инерции, согласно федуновской цены вопроса, в сезоне 2017/18, Спартак занял третье место, а все СКАНДАЛЬНЫЕ усилия наших судей не принесли Спартаку первого места.
Президенту РФС Александру Дюкову надо РАЗОГНАТЬ судейскую МАФИЮ и навести порядок в судействе.
Заставить, в добровольно-ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке, Прядкина и чиновников РФС с нового сезона 2019/20 ввести ВАР на всех соревнованиях РПЛ и ФНЛ, Кубка и Суперкубка России.
Если этого не сделать, то получим нового "старого" Мутко", которого Федун перетащит, ценой вопроса, на свою сторону.
А судейские скандалы будут только НАРАСТАТЬ и топить наш футбол в трясине судейской КОРРУПЦИИ.
Слабое звено и вопиющий БИЧ всего нашего футбола - МАХРОВАЯ судейская КОРРУПЦИЯ!
Успехов в ваших начинаниях!
Успехов в ваших начинаниях!