Дюков сообщил об уходе из «Зенита»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Вест Хэм -:-  Фулхэм 1.8 3.8 4.25
22:45 сегодня  Кардифф -:-  Уотфорд 3.05 3.3 2.35
Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эспаньол -:-  Уэска 1.75 3.7 4.75
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Милан -:-  Эмполи 1.45 4.35 7.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Штутгарт 1.6 4.2 5.3
Франция. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Дижон -:-  Сент-Этьен 3.2 3.4 2.25
22:45 сегодня  Страсбур -:-  Лилль 3 3.1 2.5
Австралия. А-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 3:5 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 4.5 3.8 1.72
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 1.6 4 5.2
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.8 3.33 2.35
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг -:- Логотип футбольный клуб ХорнХорн 1.47 4.3 5.85
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц -:- Логотип футбольный клуб Винер-НойштадтВинер-Нойштадт 1.85 3.5 3.9
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ФАК Тим фюр ВенаФАК Тим фюр Вена -:- Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.7 6.6
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд 1:1 Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес 4:0 Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно 2:2 Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 2.15 3.5 3.25
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВестерлоВестерло -:- Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед 1.83 3.45 4.3
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана -:- Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1.8 3.2 4.7
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 3 3.2 2.35
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 1.7 3.6 5
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Харас Эль-Ходуд (Александрия)Харас Эль-Ходуд -:- Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум -:- Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль М (Марморек)Хапоэль М - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Икс (Иксал)Хапоэль Икс -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ИН (Рамат-ха-Шарон)Хапоэль ИН -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль КС (Кфар Саба)Хапоэль КС - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль РЛ (Ришон ЛеЗион)Хапоэль РЛ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль АкреХапоэль Акре - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 29’ Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг 0:0 Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД -:- Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити -:- Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2.15 3 3.55
Италия. Серия B 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият 1.55 4.2 5
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 0:0 Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.65 3.5 2.5
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НЕК НеймегенНЕК Неймеген -:- Логотип футбольный клуб Алмере СитиАлмере Сити 1.85 4 3.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Босх (Хертогенбос)Ден Босх -:- Логотип футбольный клуб МаастрихтМаастрихт 1.73 3.75 4.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк -:- Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам 1.93 3.75 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур -:- Логотип футбольный клуб ДордрехтДордрехт 1.72 3.8 4.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хельмонд СпортХельмонд Спорт -:- Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ-2 (Эйндховен)ПСВ-2 -:- Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте -:- Логотип футбольный клуб ЭйндховенЭйндховен 1.53 4.2 5.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Телстар (Вельсен)Телстар -:- Логотип футбольный клуб Аякс-2 (Амстердам)Аякс-2 - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.65 3.2 2.55
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.31 5 10
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
Румыния. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чиндия ТырЧиндия Тыр -:- Логотип футбольный клуб Аеростар БакауАеростар Бакау - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон -:- Логотип футбольный клуб Аль-Батен (Хафар-аль-Батен)Аль-Батен 1.4 4.5 7
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Кадисия (Эль-Хубар)Аль-Кадисия -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-Шабаб - - -
20:25 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)Аль-Вахда -:- Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход 1.35 4.8 7.2
Сербия. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор -:- Логотип футбольный клуб Афьонспор (Афьонкарахисар)Афьонспор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИстанбулспорИстанбулспор -:- Логотип футбольный клуб ХатайспорХатайспор 2.5 2.9 2.9
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор 1.95 3.5 3.7
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.45 3.3 2.75
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл -:- Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити -:- Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.9 3.9 3.45
Франция. Лига 2 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.3 2.9 3.45
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 1.9 3.2 4.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 3.1 2.8 2.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 2.8 2.8 2.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 1.9 2.9 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.65 2.95 2.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.55 3 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 2.3 2.9 3.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.4 2.8 3.4
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека 13 5.8 1.2
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1.45 4 7
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет)Чиппа Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Лемонтвиль Голден Арроус (Дурбан)Лемонтвиль Голден Арроус - - -
Япония. J-Лига 2019, 1 тур 1 X 2
13:30 70’ Логотип футбольный клуб Сересо (Осака)Сересо 0:0 Логотип футбольный клуб Кобе ВКобе В - - -
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Дюков сообщил об уходе из «Зенита»

сегодня, 13:58

Новый президент РФС Александр Дюков сообщил, что в связи с назначением на пост главы организации он сегодня покинет пост председателя совета директоров «Зенита».

Отразится ли моя новая должность на работе в «Газпром-Нефть»? Вы переживаете за компанию? Вы её акционер? Было бы приятно. Рекомендую обратить внимание на её акции, она развивается, капитализация растёт. Повлияет ли моя работа на это? Нет.

Есть РФС, есть футбольный клуб «Зенит», которому я уделял время довольно долго, находясь в совете директоров, сегодня я этот пост покину. И это время буду уделять РФС. На первом этапе, безусловно, придётся уделять РФС больше времени, чем я уделял «Зениту».

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Alladins
Alladins
сегодня в 14:35
Не легко будет Дюкову в окружении симонянов и фердунов.
oncha
oncha
сегодня в 14:34
Это хорошо, удачи в РФС!
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 14:32
На двух стульях НЕ УСИДИШЬ.
А стуло председателя совета директоров "Зенита" сделает ПРИСТАВНЫМ на всех заседаниях РФС!
Одно пишем, два в уме, а судейские интересы Зенита ЗАПОМИНАЕМ!
Нехитрая арифметика нового футбольного начальника РФС!
Мутко, в своё время, с этого тоже начинал, но впоследствии пересел на федуновское стуло и предал интересы Зенита в угоду Спартака.
Сразу футбольные результаты Зенита пошли ВНИЗ, а результаты Спартака пошли ВВЕРХ!
Апофеозом Мутко и его "лебединой судейской скандальной песни" в пользу федуновских, стало чемпионство Спартака в сезоне 2016/17!
По судейской инерции, согласно федуновской цены вопроса, в сезоне 2017/18, Спартак занял третье место, а все СКАНДАЛЬНЫЕ усилия наших судей не принесли Спартаку первого места.
Президенту РФС Александру Дюкову надо РАЗОГНАТЬ судейскую МАФИЮ и навести порядок в судействе.
Заставить, в добровольно-ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке, Прядкина и чиновников РФС с нового сезона 2019/20 ввести ВАР на всех соревнованиях РПЛ и ФНЛ, Кубка и Суперкубка России.
Если этого не сделать, то получим нового "старого" Мутко", которого Федун перетащит, ценой вопроса, на свою сторону.
А судейские скандалы будут только НАРАСТАТЬ и топить наш футбол в трясине судейской КОРРУПЦИИ.
Слабое звено и вопиющий БИЧ всего нашего футбола - МАХРОВАЯ судейская КОРРУПЦИЯ!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:27
Поздравляю с избранием Александр Дюков!
Успехов в ваших начинаниях!
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