Еще один просчет «Монако»

сегодня, 11:00

Кадровые потрясения в княжестве продолжаются. Теперь стало известно об отставке вице-президента «Монако» Вадима Васильева. «Соккер.ру» разбирается в ситуации.

Казалось, что с возвращением на тренерский пост Леонарду Жардима все кадровые и игровые трудности «Монако» позади. В клубе покаялись, признали, что были неправы, когда продавали лидеров, никого равноценного не покупая взамен. Признались, что зря поторопились с отставкой Жардима и назначением неопытного Тьерри Анри.

В январе обе ошибки были исправлены. Состав «Монако» пополнился крепкими футболистами, на тренерскую скамейку вернулся Жардим. И команда стала показывать признаки выздоровления и возвращения качественной игры. Понятно, что ни о каких больших турнирных задачах речь уже не идет.

Тем непонятнее нынешнее решение уволить вице-президента, который отвечал за всё оперативное руководство клубом, поскольку сам владелец Дмитрий Рыболовлев особо не участвует в этом. Но вот стратегию, которая привела «Монако» к этому состоянию, явно разрабатывал не один только Васильев.

Наверняка Рыболовлев был крайне доволен тем, что год за годом его клуб продавал молодых талантливых ребят, которые становились звездами под руководством Жардима и Васильева, принося хорошие деньги. И вот когда неизбежное случилось – тактика такая дала осечку – нашелся крайний – им сделали Васильева.

Конечно, тут вопрос лежит еще в плоскости личных отношений, о которых мы ничего не узнаем никогда, скорее всего. Однако на поверхности находится именно такой мотив: провальная трансферная политика в 2018 году привела «Монако» к кризису, значит, надо уволить того, кто ею занимался. Логика железная, но как всегда есть нюансы.

Автором этого подхода был сам Рыболовлев, который, как помним, пришел в «Монако» чуть ли не с намерениями шейхов, снабжающих ПСЖ – то есть завалить все деньгами и стать топ-клубом. Потом он резко сменил тактику, продали Хамеса Родригеса, попытались пристроить куда-то Радамеля Фалькао.

Рыболовлеву несказанно повезло, что удалось отыскать Жардима, который классно влился в такую стратегию и делал команду-звезду, когда клуб делал все, чтобы этого не случилось – продавал и продавал в рамках придуманного Рыболовлевым подхода. А проводником всех затей был Васильев.

Причем весьма эффективным проводником – Жардим получал на замену ушедшим и состоявшимся звездам очень добротных и перспективных футболистов, которых откапывали буквально из ниоткуда. В нынешнем сезоне «Монако» на трансферах заработал 318 миллионов евро. А годом ранее – 199 миллионов. Это рекорды для монегасков.

Причем они гораздо крупнее рекорда по тратам, который составляет 160 миллионов евро и был установлен в период становления клуба в 2013 году. Кстати, в этом сезоне на попытки компенсировать уход качественных футболистов «Монако» потратил 140 миллионов евро – все равно меньше, чем заработал.

Да, лето 2018-го система дала сбой. Но в таких условиях кто не ошибается? Странно, что этого не случилось гораздо раньше – у девяти менеджеров из десяти на месте Васильева провал произошел бы еще после первой волны продаж. Эффективность Васильева оценили и в международных авторитетных организациях. Он, например, дважды удостаивался премии Globe Soccer Awards за качественную работу в роли менеджера.

Безусловно, находятся сторонники более сложных конспирологических теорий, которые считают, что дело в закулисных играх. Дескать, Васильев был замешан в неких подобиях откатов и прочих известных теневых финансовых инструментов, поэтому Рыболовлев и принял решение с ним расстаться. Но такие теории можно строить на каждом углу и ничем, кроме гипотез, они не станут.

Вот что сказал сам Рыболовлев:

За шесть лет работы Вадима Васильева в «Монако» мы вместе проделали большой путь. Было много успехов: клуб пять раз поднимался на подиум, впервые за 17 лет выиграл Лигу 1 и доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Но за последний год были допущены и серьезные ошибки, которые привели к худшим за семь лет спортивным результатам. С недавнего времени мне пришлось активно разбираться с проблемами клуба. Я принял ряд сложных, но, на мой взгляд, необходимых решений. В частности, я сам позвонил Леонарду Жардиму - извинился перед ним за допущенную в октябре ошибку, попросил его вернуться и возглавить команду. Я одобрил все его предложения о приобретении новых игроков во время зимнего трансферного окна. Настало время перемен. Изменения затрагивают не только состав команды, но и руководство. Я принял очень трудное для меня решение освободить Вадима Васильева от должностей вице-президента и генерального директора клуба. Я очень благодарен Вадиму за все, что он сделал для нашего клуба, и желаю ему всего самого доброго. Планирую вынести на рассмотрение совета директоров «Монако» 22 февраля новую кандидатуру на посты вице-президента и генерального директора клуба. «Монако» не первый раз оказался в кризисной ситуации. Семь лет назад нам удалось вывести клуб из того положения, в котором он находился. Мы будем стремиться повторить тот успех. Это сложно, но я лично буду прилагать максимум усилий для этого и, уверен, что с обновленной управленческой командой мы добьемся поставленных целей!

Васильев от подробных комментариев ситуации отказался. Он ограничился весьма «причесанным» и дипломатичным заявлением на официальном сайте клуба:

Я хотел бы поблагодарить президента Дмитрия Рыболовлева за то, что он позволил мне работать в «Монако» и пережить этот исключительный опыт и эмоции. За это время я приложил все усилия, чтобы позволить клубу добиваться результатов в соответствии с нашими амбициями. Несмотря на последние несколько трудных месяцев, я горжусь итогами работы, проведенной в течение этих шести лет.

Что же до судьбы Александра Головина, чей трансфер прошлым летом прожимал как раз Васильев, то нужно дождаться назначения нового вице-президента, чтобы понять, какую стратегию он будет реализовывать и как отнесется к россиянину. Вряд ли Рыболовлев допустит какое-то несправедливое отношение к нему. К тому же Жардим использует Александра активно и сам совсем не против его приобретения был.

Можно смело утверждать, что с уходом Васильева меняется целая эпоха в «Монако». И не факт, что другой менеджер сможет работать эффективно, как до 2018 года делал Васильев, претворять в жизнь стратегию Рыболовлева. И как бы это решение не стало крупной кадровой ошибкой теперь уже самого президента.