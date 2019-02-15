Еще один просчет «Монако»

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Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 4.3 3.5 1.8
Испания. Примера 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эйбар -:-  Хетафе 2 3.2 4.1
Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Фрозиноне 1.12 8.5 25
Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Аугсбург -:-  Бавария 10.8 6.25 1.25
Франция. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Ним -:-  Дижон 1.8 3.7 4.3
22:45 сегодня  Лион -:-  Генгам 1.28 5.7 10
Австралия. А-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1:1 Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 2.75 3.75 2.25
11:50 6’ Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 0:0 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 4.9 3.9 1.62
Албания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб КукесКукес - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 1.75 3.3 4.7
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 5.6 1.85 2.9
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 1.25 5.5 10.5
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз -:- Логотип футбольный клуб МехеленМехелен 6 4.3 1.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 21 13 1.04
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.95 3.5 2.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.2 3 3.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2.4 3.35 2.7
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:4 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Харас Эль-Ходуд (Александрия)Харас Эль-Ходуд -:- Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Араб Контракторс (Каир)Араб Контракторс -:- Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Секция (Нес-Циона)Секция -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Иксал)Хапоэль - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Марморек)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ИН (Рамат-ха-Шарон)Хапоэль ИН - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль РЛ (Ришон ЛеЗион)Хапоэль РЛ 2 3.3 3.3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль АкреХапоэль Акре -:- Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.6 3.45 1.85
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс -:- Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк -:- Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити -:- Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.1 3.1 3.6
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли 8 5.6 1.25
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания 2 3.65 3
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос - - -
Колумбия. Примера А 2019, 14 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 2:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 1.27 4.2 24
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид (Уэд-Зем)Рапид -:- Логотип футбольный клуб Олимпик СафиОлимпик Сафи - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Роял Пари (Санта-Крус-де-ла-Сьерра)Роял Пари 2:1 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс 1:1 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ХвидовреХвидовре - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет -:- Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Чихура (Сачхере)Чихура - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб Улленсакер / Киса (Есхейм)Улленсакер / Киса - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе -:- Логотип футбольный клуб Альта (Alta )Альта - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сирианска (Сёдертелье)Сирианска -:- Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг -:- Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 2.3 3.4 2.9
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гоу Эхед Иглс (Девентер)Гоу Эхед Иглс -:- Логотип футбольный клуб НЕК НеймегенНЕК Неймеген 2 3.6 3.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйндховенЭйндховен -:- Логотип футбольный клуб Аякс-2 (Амстердам)Аякс-2 - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МаастрихтМаастрихт -:- Логотип футбольный клуб Утрехт-2Утрехт-2 - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк -:- Логотип футбольный клуб Алмере СитиАлмере Сити 2.05 3.8 3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДордрехтДордрехт -:- Логотип футбольный клуб Спарта Рот (Роттердам)Спарта Рот 3.75 3.8 1.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам -:- Логотип футбольный клуб Хельмонд СпортХельмонд Спорт 1.42 4.7 5.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 -:- Логотип футбольный клуб Ден Босх (Хертогенбос)Ден Босх - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОссОсс -:- Логотип футбольный клуб Телстар (Вельсен)Телстар 1.85 3.75 3.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода -:- Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур 2.3 3.5 2.8
Польша. Экстракласса 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З 1.65 3.65 4.9
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 2.6 3.1 2.65
Португалия. Примейра 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.8 3.3 4.3
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур 1 X 2
11:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел -:- Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-Шабаб -:- Логотип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)Аль-Вахда - - -
20:20 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Раэд (Бурайда)Аль-Раэд -:- Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-Иттихад 2.85 3.65 2.1
Сербия. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭлазигспорЭлазигспор -:- Логотип футбольный клуб Генчлербирлиги (Анкара)Генчлербирлиги - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 3.6 3.4 2
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун -:- Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро -:- Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Нэви Сефн-Друидс (Сефн Моур)Нэви Сефн-Друидс -:- Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли -:- Логотип футбольный клуб Кармартен ТаунКармартен Таун 3.2 3.8 1.9
Франция. Лига 2 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.5 3.75 7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 1.7 3.5 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 2.05 3.1 3.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 2.3 3.1 3.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 3.6 3.2 2.05
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 3.25 3.1 2.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 2.05 3.1 3.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 2.45 3 3
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг -:- Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.14 6.8 15.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 2.1 3.2 3.6
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Еще один просчет «Монако»

сегодня, 11:00

Кадровые потрясения в княжестве продолжаются. Теперь стало известно об отставке вице-президента «Монако» Вадима Васильева. «Соккер.ру» разбирается в ситуации.

Казалось, что с возвращением на тренерский пост Леонарду Жардима все кадровые и игровые трудности «Монако» позади. В клубе покаялись, признали, что были неправы, когда продавали лидеров, никого равноценного не покупая взамен. Признались, что зря поторопились с отставкой Жардима и назначением неопытного Тьерри Анри. 

В январе обе ошибки были исправлены. Состав «Монако» пополнился крепкими футболистами, на тренерскую скамейку вернулся Жардим. И команда стала показывать признаки выздоровления и возвращения качественной игры. Понятно, что ни о каких больших турнирных задачах речь уже не идет. 

Тем непонятнее нынешнее решение уволить вице-президента, который отвечал за всё оперативное руководство клубом, поскольку сам владелец Дмитрий Рыболовлев особо не участвует в этом. Но вот стратегию, которая привела «Монако» к этому состоянию, явно разрабатывал не один только Васильев. 

Наверняка Рыболовлев был крайне доволен тем, что год за годом его клуб продавал молодых талантливых ребят, которые становились звездами под руководством Жардима и Васильева, принося хорошие деньги. И вот когда неизбежное случилось – тактика такая дала осечку – нашелся крайний – им сделали Васильева. 

Конечно, тут вопрос лежит еще в плоскости личных отношений, о которых мы ничего не узнаем никогда, скорее всего. Однако на поверхности находится именно такой мотив: провальная трансферная политика в 2018 году привела «Монако» к кризису, значит, надо уволить того, кто ею занимался. Логика железная, но как всегда есть нюансы. 

Автором этого подхода был сам Рыболовлев, который, как помним, пришел в «Монако» чуть ли не с намерениями шейхов, снабжающих ПСЖ – то есть завалить все деньгами и стать топ-клубом. Потом он резко сменил тактику, продали Хамеса Родригеса, попытались пристроить куда-то Радамеля Фалькао. 

Рыболовлеву несказанно повезло, что удалось отыскать Жардима, который классно влился в такую стратегию и делал команду-звезду, когда клуб делал все, чтобы этого не случилось – продавал и продавал в рамках придуманного Рыболовлевым подхода. А проводником всех затей был Васильев. 

Причем весьма эффективным проводником – Жардим получал на замену ушедшим и состоявшимся звездам очень добротных и перспективных футболистов, которых откапывали буквально из ниоткуда. В нынешнем сезоне «Монако» на трансферах заработал 318 миллионов евро. А годом ранее – 199 миллионов. Это рекорды для монегасков. 

Причем они гораздо крупнее рекорда по тратам, который составляет 160 миллионов евро и был установлен в период становления клуба в 2013 году. Кстати, в этом сезоне на попытки компенсировать уход качественных футболистов «Монако» потратил 140 миллионов евро – все равно меньше, чем заработал. 

Да, лето 2018-го система дала сбой. Но в таких условиях кто не ошибается? Странно, что этого не случилось гораздо раньше – у девяти менеджеров из десяти на месте Васильева провал произошел бы еще после первой волны продаж. Эффективность Васильева оценили и в международных авторитетных организациях. Он, например, дважды удостаивался премии Globe Soccer Awards за качественную работу в роли менеджера. 

Безусловно, находятся сторонники более сложных конспирологических теорий, которые считают, что дело в закулисных играх. Дескать, Васильев был замешан в неких подобиях откатов и прочих известных теневых финансовых инструментов, поэтому Рыболовлев и принял решение с ним расстаться. Но такие теории можно строить на каждом углу и ничем, кроме гипотез, они не станут.

Вот что сказал сам Рыболовлев:

За шесть лет работы Вадима Васильева в «Монако» мы вместе проделали большой путь. Было много успехов: клуб пять раз поднимался на подиум, впервые за 17 лет выиграл Лигу 1 и доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Но за последний год были допущены и серьезные ошибки, которые привели к худшим за семь лет спортивным результатам. 

С недавнего времени мне пришлось активно разбираться с проблемами клуба. Я принял ряд сложных, но, на мой взгляд, необходимых решений. В частности, я сам позвонил Леонарду Жардиму - извинился перед ним за допущенную в октябре ошибку, попросил его вернуться и возглавить команду. Я одобрил все его предложения о приобретении новых игроков во время зимнего трансферного окна.

Настало время перемен. Изменения затрагивают не только состав команды, но и руководство. Я принял очень трудное для меня решение освободить Вадима Васильева от должностей вице-президента и генерального директора клуба. Я очень благодарен Вадиму за все, что он сделал для нашего клуба, и желаю ему всего самого доброго. 

Планирую вынести на рассмотрение совета директоров «Монако» 22 февраля новую кандидатуру на посты вице-президента и генерального директора клуба. 

«Монако» не первый раз оказался в кризисной ситуации. Семь лет назад нам удалось вывести клуб из того положения, в котором он находился. Мы будем стремиться повторить тот успех. Это сложно, но я лично буду прилагать максимум усилий для этого и, уверен, что с обновленной управленческой командой мы добьемся поставленных целей!

Васильев от подробных комментариев ситуации отказался. Он ограничился весьма «причесанным» и дипломатичным заявлением на официальном сайте клуба:

Я хотел бы поблагодарить президента Дмитрия Рыболовлева за то, что он позволил мне работать в «Монако» и пережить этот исключительный опыт и эмоции. За это время я приложил все усилия, чтобы позволить клубу добиваться результатов в соответствии с нашими амбициями. 

Несмотря на последние несколько трудных месяцев, я горжусь итогами работы, проведенной в течение этих шести лет.

Что же до судьбы Александра Головина, чей трансфер прошлым летом прожимал как раз Васильев, то нужно дождаться назначения нового вице-президента, чтобы понять, какую стратегию он будет реализовывать и как отнесется к россиянину. Вряд ли Рыболовлев допустит какое-то несправедливое отношение к нему. К тому же Жардим использует Александра активно и сам совсем не против его приобретения был. 

Можно смело утверждать, что с уходом Васильева меняется целая эпоха в «Монако». И не факт, что другой менеджер сможет работать эффективно, как до 2018 года делал Васильев, претворять в жизнь стратегию Рыболовлева. И как бы это решение не стало крупной кадровой ошибкой теперь уже самого президента. 

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   84 / 863
сегодня в 11:26
Жардим теперь покажет как надо тренеровать!
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   202 / 863
сегодня в 11:21
Мне кажется, что отставка Васильева - это одно из главных условий, позволивших вернуть Жардима на пост главного тренера. Сомневаюсь, что Жардим согласился бы на возвращение на долгосрочный контракт при том, что ему и дальше придется работать с человеком, прроведшим летом трансферную политику таким образом, что она просто не могла не провалиться. В итоге встал выбор, Васильев или Жардим, и выбор был сделан.
CSKA2012
CSKA2012
   368 / 863
сегодня в 11:11
Если ошибка , поймут вернут Васильева)
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