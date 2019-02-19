Малуда вошел в тренерский штаб «Цюриха»

19 февраля 2019, 17:32

Бывший игрок сборной Франции Флоран Малуда присоединился к тренерскому штабу «Цюриха». 38-летний француз будет тренировать нападающих первой команды швейцарского клуба, а также форвардов академии.

Малуда больше всего известен выступлениями за «Челси», где играл с 2007-го по 2013 год. За «синих» он провел 229 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 44 ассиста. Также в его активе 80 матчей за сборную Франции, с которой он стал вице-чемпионом мира в 2006-м.

В последние годы своей карьеры Малуда успел поиграть в экзотических с футбольной точки зрения странах.