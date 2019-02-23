Вальверде: «Когда „Севилья“ играет дома, её нужно опасаться»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от выездного матча с «Севильей» в 25-м туре Примеры.

«Севилья» – это команда, которую нужно опасаться, когда ты играешь на её поле. Это правда, что они показывают разный уровень игры в течение сезона, и это доставляет им определённые проблемы. Но это сложный соперник, показывают хорошие результаты наряду с другими командами из верхней части таблицы.

Когда мы приехали сюда на матч Кубка Испании, то проиграли. Эта команда всегда усложняет нам задачу, и я ожидаю непростого матча. Это важная игра, и мы понимаем, какой вес она имеет для нас и для чемпионата, в котором ещё ничего не решено и не будет решено и на следующей неделе. Однако мы ориентируемся на самих себя, а не наших соперников.