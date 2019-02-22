Гвардиола: «Не понимаю, почему вокруг Сарри ходит столько слухов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Челси» в финале Кубка Лиги.

В мой первый год в «Манчестер Сити» клуб никогда не сомневался во мне. Я удивлен, что вокруг Сарри ходит столько слухов. Я считаю, что он отличный тренер и прекрасно подходит «Челси». Да, мы обыграли их недавно со счетом 6:0. Я был очень рад этому. Но сейчас я бы предпочел победить их с более скромным счетом.