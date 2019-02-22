Гвардиола: «Не понимаю, почему вокруг Сарри ходит столько слухов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Челси» в финале Кубка Лиги.
В мой первый год в «Манчестер Сити» клуб никогда не сомневался во мне. Я удивлен, что вокруг Сарри ходит столько слухов. Я считаю, что он отличный тренер и прекрасно подходит «Челси». Да, мы обыграли их недавно со счетом 6:0. Я был очень рад этому. Но сейчас я бы предпочел победить их с более скромным счетом.
Если лысый физрук думает что Сарри подходит Челси, значит нам бы лучше поскорее от него избавиться
Если лысый физрук думает что Сарри подходит Челси, значит нам бы лучше поскорее от него избавиться