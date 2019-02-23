Макси Лопес: «Недавно Икарди и Ванда оскорбляли меня по телефону»

Бывший форвард «Москвы» Макси Лопес рассказал о своих отношениях с нападающим «Интера» Мауро Икарди. Игрок миланской команды в прошлом увел у аргентинца жену Ванду Нару. К Икарди также перебрались двое детей Лопеса. Сейчас Нара является агентом своего нынешнего мужа. Пара находится в центре скандала, связанного с отстранением Мауро из состава команды.

Хорошие агенты знают, как вести в себя в таких ситуациях. Считаю, что Икарди стоит найти другого агента. Ванда в прошлом хотела быть и моим агентом, но я отказался. Не хотел смешивать семью и работу. Сейчас я не вижусь с детьми. Иногда мне даже не разрешают поговорить с ними по телефону. С Нарой мы уже давно общаемся только через адвокатов. Мауро очень похож на нее. Поэтому я решил не общаться с ним. Думал, что с появлением ребенка он изменится, но этого не произошло. Недавно был день рождения моего сына, а Икарди и Ванда оскорбляли меня по телефону. Как я могу общаться с такими людьми?