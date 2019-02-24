«Марсель» сыграл вничью с «Ренном» в матче 26-го тура чемпионата Франции.
«Марсель» (41 очко) занимает пятое место в турнирной таблице национального первенства, «Ренн» (37 очков) - девятый.
Ренн, стадион Роазон Парк
«Ренн» - «Марсель» 1:1 (1:0)
Голы: Андре 7 - Жермен 56
«Ренн»: Кубек, Траоре, Да Силва, Мешер, Зеффан (Бенсебаини 13), Андре, Буриго (Хуну 77), Сарр (Гелен 81), Гренье, Дель Кастильо, Ньянг
Главный тренер: Стефан Жульен.
«Марсель»: Манданда, Сакаи, Камара, Чалета-Цар, Амави, Товен, Лопес (Н'Жие 85), Сансон, Окампос (Густаво 75), Балотелли (Пайет 75), Жермен
Главный тренер: Гарсия Руди.
Предупреждения: Андре 34, Балотелли 38, Жермен 67, Буриго 75, Сарр 80, Лопес 80
Удаление: Амави 90+4
Напомним, что в прошлом туре «Марсель» одержал победу над «Амьеном».