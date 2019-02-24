«Ростов» выбил «Краснодар» из Кубка России

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 12’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 26’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 1’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 9’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 Задерживается Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 9’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 13’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 40’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 54’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 11’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 13’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 11’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 57’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 27’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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«Ростов» выбил «Краснодар» из Кубка России

24 февраля 2019, 20:55
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Ростов» в ответном поединке 1/4 финала Кубка России переиграл «Краснодар» и прошел в следующую стадию.

Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена».

«Ростов» - «Краснодар» - 1:0 (0:0)
Гол: Попов 87.
Первый матч 2:2

«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Паршивлюк (Новосельцев 46), Чернов, Сигурдссон, Зуев (Глебов 43), Еременко, Ионов (Попов 82), Гацкан, Логашов, Шомуродов.
Главный тренер: Валерий Карпин.

«Краснодар»: Сафонов, Спайич, Рамирес, Петров, Мартынович, Перейра (Стоцкий 76), Каборе (Ольссон 66), Вандерсон, Газинский, Классон, Игнатьев (Сулейманов 66).
Главный тренер: Мурад Мусаев.

Предупреждения: Зуев 29, Газинский 39, Спаич 48, Рамирес 59, Шомуродов 62, Каборе 65, Попов 83.

Судья: Владимир Москалев.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   279 / 887
25 февраля в 12:26
Надо брать кубок. Спартак уже почти вылетел, Локомотив можно проходить.
drive45
drive45 ответил Юрий Сенатов 1
   569 / 887
25 февраля в 11:28
Почему выиграл "Ростов" ? Потому что "Краснодар" выиграл у "Байера"...
Значит вчера Ростов был сильнее сильного.
Antjnin
Antjnin ответил Рыжая Борода
   401 / 887
25 февраля в 09:24
Краснодару Валера нужен, он готов
Мячи таскать на тренировки?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   302 / 887
25 февраля в 08:39
Почему выиграл "Ростов" ? Потому что "Краснодар" выиграл у "Байера"...
Жена болельщика
Жена болельщика
25 февраля в 08:26
Расстроились, что матч не перенесли и игра не стала клеится)))
Slepowron
Slepowron
   827 / 887
25 февраля в 08:08
Соседей с победой! Значит вам этот кубок нужен больше. Теперь вы просто обязаны его выиграть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Расул Манаев
   41 / 887
25 февраля в 07:18
Не ты ли кричал, что кубок, чемпионство и кубок УЕФА, и следующий кубок ЛЧ перекочуют в подвалы города на Неве?)))
Я такое не говорил. Приведи хоть что нибудь подобное в моих постах...
Владивосток-2000
Владивосток-2000 ответил Т34
25 февраля в 06:46
Ростовчан с победой! "Ростов" молодцы! Победа заслуженная, но, честно говоря, судя по игре "Краснодара" в ЛЕ, неожиданная. Тактика Карпина оказалась выигрышной, с учетом результативной ничьей на выезде.
Ростов так же неожиданно спартак выбьет, если конечно это не сделает раньше Урал!
dok66
dok66
   358 / 887
25 февраля в 06:38
Ростов был более мотивирован . С победой
Гус Пойет
Гус Пойет
   249 / 887
25 февраля в 05:43
Валера верим!
cska plus
cska plus
   12 / 887
25 февраля в 05:22
Жаль, что спартак обрадовался.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   668 / 887
25 февраля в 04:46
Краснодару Валера нужен, он готов
Владивосток-2000
Владивосток-2000 ответил spartak never die
25 февраля в 04:16
Краснодар технично отцепил Кубок России.Был на матче.Прекрасно было видно,что Кубок последний в приоритете.Краснодар против Байера в четверг и Краснодар против Ростова сегодня две абсолютно разные команды.Устать после Байера сильно не могли,2 официальная игра во второй части сезона.Дальше прошел тот кому Кубок нужнее.
Все за Урал!
spartak never die
spartak never die
   414 / 887
25 февраля в 03:35
Краснодар технично отцепил Кубок России.Был на матче.Прекрасно было видно,что Кубок последний в приоритете.Краснодар против Байера в четверг и Краснодар против Ростова сегодня две абсолютно разные команды.Устать после Байера сильно не могли,2 официальная игра во второй части сезона.Дальше прошел тот кому Кубок нужнее.
Инокентий
Инокентий
   304 / 887
25 февраля в 02:56
У Пуделя появился шанс сбить спартак!
Аналитик
Аналитик ответил spartach n1
25 февраля в 02:52
И не стыдно тебя такие фотки вывешивать? Хотя о чем я, спартак и позор - это синонимы.
Расул Манаев
Расул Манаев ответил ЦCКА навсегда
   346 / 887
25 февраля в 01:25
Что тогда про другие клубы говорить? Армейцев ща не хочу троллить, за адекватных болел. Не тебя имею ввиду...
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Лондонизблу
   346 / 887
25 февраля в 01:22
Как ни крути, а кубок это гарантия играть в ЛЕ, уверен, что быки чемпионами станут или в ЛЧ будут играть?
Краснодару симпатизирую
Расул Манаев
Расул Манаев ответил time out
   346 / 887
25 февраля в 01:19
Написал бы лучше Свинси Брянск))) не шифруйся
Расул Манаев
Расул Манаев ответил ПерекатиПоле
   346 / 887
25 февраля в 01:17
Ерема уже не кокс?)))
форева
форева
   596 / 887
25 февраля в 01:16
Краснодару теперь не до КР, тем более со спаренными матчами. Стратегия.)
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Ангел неБесГрешен
   346 / 887
25 февраля в 01:12
Не ты ли кричал, что кубок, чемпионство и кубок УЕФА, и следующий кубок ЛЧ перекочуют в подвалы города на Неве?)))
Арсений_88
Арсений_88
   202 / 887
25 февраля в 00:47
Краснодар конечно был самым сильным соперником, они только что выбили одну из лучших команд бундеслиги и мы их прошли! Вперед Ростов, выиграем Кубок!
Арсений_88
Арсений_88
   202 / 887
25 февраля в 00:46
Всех с началом сезона! Я просто пьян от счастью, хотя и вправду уже выпил. И я верю, что Ростов выиграет кубок России!
drive45
drive45
   569 / 887
25 февраля в 00:40
Хоть крути, хоть не крути а Ростовчане МОЛОДЦЫ!С выходом в следующую стадию Кубка России.Ура!!!!!!!!
Tequilko
Tequilko
25 февраля в 00:37
Атмосфера на стадионе была сумасшедшей!
Ростов с победой!
Прошли дальше даже не по устраивающей ничьей. СПАСИБО!!!
valt134
valt134
   331 / 887
25 февраля в 00:35
Значит берём чемпионство и «уделываем» Валенсию.
ars14
ars14
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25 февраля в 00:07
Жаль конечно что Краснодар проиграл,ну да ладно,нужно сосредоточится на ЧР,Ростов с победой!!
Sergey Z
Sergey Z
   237 / 887
24 февраля в 23:10
Ростов с победой!!!
oFANATo
oFANATo
   124 / 887
24 февраля в 23:00
Вот будет смеху, если Валера потом ещё и пупсикам напихает.
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