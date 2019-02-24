«Ростов» выбил «Краснодар» из Кубка России

«Ростов» в ответном поединке 1/4 финала Кубка России переиграл «Краснодар» и прошел в следующую стадию.
Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена».
«Ростов» - «Краснодар» - 1:0 (0:0)
Гол: Попов 87.
Первый матч 2:2
«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Паршивлюк (Новосельцев 46), Чернов, Сигурдссон, Зуев (Глебов 43), Еременко, Ионов (Попов 82), Гацкан, Логашов, Шомуродов.
Главный тренер: Валерий Карпин.
«Краснодар»: Сафонов, Спайич, Рамирес, Петров, Мартынович, Перейра (Стоцкий 76), Каборе (Ольссон 66), Вандерсон, Газинский, Классон, Игнатьев (Сулейманов 66).
Главный тренер: Мурад Мусаев.
Предупреждения: Зуев 29, Газинский 39, Спаич 48, Рамирес 59, Шомуродов 62, Каборе 65, Попов 83.
Судья: Владимир Москалев.
Краснодару симпатизирую
Краснодару симпатизирую
Ростов с победой!
Прошли дальше даже не по устраивающей ничьей. СПАСИБО!!!
Ростов с победой!
Прошли дальше даже не по устраивающей ничьей. СПАСИБО!!!