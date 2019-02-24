«Атлетико» благодаря голам Мораты и Сауля обыграл «Вильярреал»

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Вильярреал».
Мадридская команда набрала 50 очков и закрепилась на второй позиции, у «Вильярреала» 23 пункта (18-я строчка).
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано».
«Атлетико» - «Вильярреал» - 2:0 (1:0)
Голы: Мората 31, Сауль 88.
«Атлетико»: Облак, Ариас, Савич, Хименес, Филипе Луис, Коке, Сауль (Витоло 90+1), Родриго Эрнандес, Лемар (Партей 64), Гризманн, Мората (Диего Коста 58)
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Вильярреал»: Асенхо, Гонсалес, Фунес Мори (Чуквуэзе 56), Руис, Гаспар, Иборра, Касерес (Форнальс 76), Касорла, Педраса, Токо Экамби, Бакка (Морено 68)
Главный тренер: Кальеха Хавьер.
Предупреждения: Гонсалес 66, Касерес 70, Педраса 80, Диего Коста 83
Судья: Ундиано Мальенко Альберто.
В другом матче тура «Леганес» и «Валенсия» сыграли вничью.
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