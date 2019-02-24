«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» по-прежнему лидирует в АПЛ, но теперь команда Юргена Клоппа опережает «Манчестер Сити» всего на одно очко. «Манчестер Юнайтед» с 52 баллами располагается на пятом месте.
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» 0:0
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Шоу, Линделеф, Смоллинг, Янг, Погба, МакТоминэй, Эррера (Перейра 21), Мата (Лингард 25), Рэшфорд, Лукаку
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Милнер, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон (Шакири 72), Мане, Роберто Фирмино (Старридж 31), Салах (Ориги 81)
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Милнер 24, Янг 82, Шакири 83, Вейналдум 90
Судья: Оливер Майкл.
Напомним, что в прошлом туре «Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом».
Травмы и борьба сделали поединок вязким, рваным и тяжёлым...
Команды выбили козыря друг друга, а без них - ничья - самый то..:))
Травмы и борьба сделали поединок вязким, рваным и тяжёлым...
Команды выбили козыря друг друга, а без них - ничья - самый то..:))
Не думаю, что они осилят ничейку в Мюнхене.
Не думаю, что они осилят ничейку в Мюнхене.
голов будет мало,возможно 0-0,мю 1x,скорее всего ничья,,мю угловые тм 5,скорее всего тм4,ставьте не стесняйтесь
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голов будет мало,возможно 0-0,мю 1x,скорее всего ничья,,мю угловые тм 5,скорее всего тм4,ставьте не стесняйтесь
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