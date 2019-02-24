«Арсенал» забил два безответных мяча в ворота «Саутгемптона»

24 февраля 2019, 18:57

«Арсенал» в матче 27-го тура АПЛ переиграл «Саутгемптон».

Таким образом, «канониры» набирают 53 очка и поднимаются на четвертое место в таблице, тогда как «Саутгемптон» расположился на 18-й строчке (24 балла).

Лондон, стадион «Эмирейтс».

«Арсенал» - «Саутгемптон» - 2:0 (2:0)

Голы: Ляказетт 6, Мхитарян 17

«Арсенал»: Лено, Лихтштайнер (Косьельни 56), Мустафи, Папастатопулос, Колашинац, Лукас Торрейра, Джака, Мхитарян, Рэмзи (Озил 63), Ивоби (Обамеянг 75), Ляказетт

Главный тренер: Эмери Унаи.

«Саутгемптон»: Ганн, Беднарек, Стефенс (Остин 46), Вестергор, Валери, Хейбьерг, Ромеу, Уорд-Праус, Таргетт, Армстронг (Обафеми 46), Редмонд

Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.

Судья: Скотт Грэм.

В другом матче тура «Тоттенхэм» проиграл «Бернли» (1:2).