«Арсенал» забил два безответных мяча в ворота «Саутгемптона»

«Арсенал» в матче 27-го тура АПЛ переиграл «Саутгемптон».
Таким образом, «канониры» набирают 53 очка и поднимаются на четвертое место в таблице, тогда как «Саутгемптон» расположился на 18-й строчке (24 балла).
Лондон, стадион «Эмирейтс».
«Арсенал» - «Саутгемптон» - 2:0 (2:0)
Голы: Ляказетт 6, Мхитарян 17
«Арсенал»: Лено, Лихтштайнер (Косьельни 56), Мустафи, Папастатопулос, Колашинац, Лукас Торрейра, Джака, Мхитарян, Рэмзи (Озил 63), Ивоби (Обамеянг 75), Ляказетт
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Саутгемптон»: Ганн, Беднарек, Стефенс (Остин 46), Вестергор, Валери, Хейбьерг, Ромеу, Уорд-Праус, Таргетт, Армстронг (Обафеми 46), Редмонд
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.
Судья: Скотт Грэм.
В другом матче тура «Тоттенхэм» проиграл «Бернли» (1:2).
Такую днищщу как Саутгемтон должны всегда обыгрывать, так как уровень таких команд это нищая лига.
ДХТК не плачь детка. у тебя все еще впереди.
Такую днищщу как Саутгемтон должны всегда обыгрывать, так как уровень таких команд это нищая лига.
ДХТК не плачь детка. у тебя все еще впереди.