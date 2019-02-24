«Ювентус» одержал минимальную победу над «Болоньей»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 13’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 28’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 3’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 10’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 Задерживается Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 11’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 15’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 42’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 56’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 13’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 14’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 13’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 59’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 29’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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«Ювентус» одержал минимальную победу над «Болоньей»

24 февраля 2019, 18:55
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» обыграл «Болонью» в матче 25-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» (69 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице национального первенства, «Болонья» (18 очков) - третья снизу.

Болонья, стадион Ренато ДальАра

«Болонья» - «Ювентус» 0:1 (0:0)
Гол: Дибала 67

«Болонья»: Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Хеландер, Дейкс, Поли (Донса 78), Пульгар (Фальчинелли 85), Эдера (Орсолини 52), Сориано, Сансоне, Сантандер
Главный тренер: Михайлович Синиша.

«Ювентус»: Перин, Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Сандро (Дибала 59), Бернардески (Кьеллини 87), Бентанкур, Матюиди (Пьянич 78), Канселу, Манджукич, Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Пульгар 6, Бентанкур 16, Сансоне 74

Напомним, что вчера «Рома» обыграла «Фрозиноне».

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Все комментарии
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил BARCDJIN
   16 / 887
26 февраля в 22:58
Свои финалы мы не проигрываем., как безхребетный юве..но князялду конечно переметнешься за мадридок украинской ты наш..Стадии Лч тут гарантий никогда не было..Для меня всегда был главный чемпионат и эль классико.. Еврокубки как получится.. Переса мы переплатить не сможем, только если Реал вынесем в одну калитку.
Не скромничай. В чемпионате вы давно уже Переса переплатили. А вот в Лиге Чемпионов боритесь за Кашшаи/Чакыров/Оливеров/Клатенбургов/Эвребе/Айтекинов/бузак/Штарков. Аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Князю бан по барабану
   83 / 887
26 февраля в 22:14
Когда вас в ЛЧ в очередной раз унизят не пропадай. Аха-ха)
Свои финалы мы не проигрываем., как безхребетный юве..но князялду конечно переметнешься за мадридок украинской ты наш..Стадии Лч тут гарантий никогда не было..Для меня всегда был главный чемпионат и эль классико.. Еврокубки как получится.. Переса мы переплатить не сможем, только если Реал вынесем в одну калитку.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил BARCDJIN
   16 / 887
26 февраля в 21:16
О да Суарес тогда с Буффоном что хотел то и делал...Кьеллини притворился что болен.. Могли и 5 забивать голов в Туринку..Но пощадили старушенцию..пять мы забиваем тем кто старушку на 4 плодотворит.. аха-ах)
Когда вас в ЛЧ в очередной раз унизят не пропадай. Аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Князю бан по барабану
   83 / 887
26 февраля в 20:25
Вот именно, в ворота каталонского, балетного кружка не хотят ставить пенки, поэтому они в своей штрафной что хотят, то и делают. Аха-ха)
О да Суарес тогда с Буффоном что хотел то и делал...Кьеллини притворился что болен.. Могли и 5 забивать голов в Туринку..Но пощадили старушенцию..пять мы забиваем тем кто старушку на 4 плодотворит..

аха-ах)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил BARCDJIN
   16 / 887
26 февраля в 20:02
Обидно тебе , но мы были сильней в финале по всем статьям..не говоря уже о Вардриде который вас жестко размазал 4-1.. аха-ах) Какой пеналь? Будь мужиком...Аха-ха) против Барсы пеналь только за Вардрид ставят...Хотя кому я это пишу...бесполезный ты аргуМентщик..
Вот именно, в ворота каталонского, балетного кружка не хотят ставить пенки, поэтому они в своей штрафной что хотят, то и делают. Аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Князю бан по барабану
   83 / 887
26 февраля в 19:35
Ты точно тогда не родился, если "серЪёзно" пишешь с твёрдым знаком. Аха-ха)
Обидно тебе , но мы были сильней в финале по всем статьям..не говоря уже о Вардриде который вас жестко размазал 4-1..

аха-ах)

Какой пеналь? Будь мужиком...Аха-ха) против Барсы пеналь только за Вардрид ставят...Хотя кому я это пишу...бесполезный ты аргуМентщик..
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил BARCDJIN
   16 / 887
26 февраля в 18:48
Серъезно? ты еще не родился...Как это как это.... аха-ах)
Ты точно тогда не родился, если "серЪёзно" пишешь с твёрдым знаком. Аха-ха)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил BARCDJIN
   16 / 887
26 февраля в 18:46
Украинской ты наш! был 2015 год..Барселона Ювентус 3-1 финал ЛЧ .. Слёзы Буффона, Слёзы Пырло...КНязько куда то пропал на пару месяцев..Смех и триумф ХАВИ! аха-ах)
Помню я не поставленный пеналь на Погба при счёте 1:1 и бенефис Чакыра. Так что, сквози. Аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил juvenale
   83 / 887
26 февраля в 08:46
я с 1996 и что)
Серъезно? ты еще не родился...Как это как это....

аха-ах)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Князю бан по барабану
   83 / 887
26 февраля в 08:46
Лучше напомни, когда Барселонаа что-то выигрывала в европе без судейских скандалов? Каждый титул это Эвребе, Чакыр, Айтекин и.т.д. Вас даже Арсенал в меньшинстве возил в финале, но судейка спас. Аха-ха)
Украинской ты наш! был 2015 год..Барселона Ювентус 3-1 финал ЛЧ .. Слёзы Буффона, Слёзы Пырло...КНязько куда то пропал на пару месяцев..Смех и триумф ХАВИ!
аха-ах)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Agamaga
   16 / 887
25 февраля в 21:21
У болел юве очень короткая память или футбол начали смотреть с 2006 года? Сколько раз зебра уступала в финалах напомнить?
Лучше напомни, когда Барселонаа что-то выигрывала в европе без судейских скандалов?
Каждый титул это Эвребе, Чакыр, Айтекин и.т.д. Вас даже Арсенал в меньшинстве возил в финале, но судейка спас. Аха-ха)
juvenale
juvenale ответил Agamaga
   51 / 887
25 февраля в 18:21
У болел юве очень короткая память или футбол начали смотреть с 2006 года? Сколько раз зебра уступала в финалах напомнить?
я с 1996 и что)
Bayern Best
Bayern Best ответил BESTjuventus10
   106 / 887
25 февраля в 06:00
сыграли 62ово прямо скажем)
Ну,это да!
Просто после ЛЧ нужна была любая победа.
Sargent
Sargent
   180 / 887
25 февраля в 01:15
Ювентус с победой!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   188 / 887
25 февраля в 00:42
Ждем в Лч туринскую плащеницу,одетую на Старуху
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   188 / 887
25 февраля в 00:40
Если бы дибала не забил,то дали бы кристинке пендаль пробить.хотя можно было промазать,благо Вар есть и повод перебить
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   188 / 887
25 февраля в 00:36
Картина Аллегри Старушка и болонка.
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
   290 / 887
25 февраля в 00:22
У болел юве очень короткая память или футбол начали смотреть с 2006 года? Сколько раз зебра уступала в финалах напомнить?
NGY
NGY ответил juvenale
   40 / 887
24 февраля в 23:48
ну он и не мешал никак со своего фланга)))легко подавали и разыгрывали,а он не успевал
ну если только так)
хотя борьбу проиграли другие.
Abudabi
Abudabi ответил 95-shishani-95
   430 / 887
24 февраля в 23:39
Ты ошибься лучший клуб мира не в Мадриде. Аив Каталонии .
Abudabi
Abudabi ответил juvenale
   430 / 887
24 февраля в 23:37
    FERIS
    FERIS
       186 / 887
    24 февраля в 23:07
    Вся команда играла просто безобразно(
    Хорошо что играли с одним из аутсайдеров.
    juvenale
    juvenale ответил BARCDJIN
       51 / 887
    24 февраля в 22:51
    Барса свои финалы не проигрывает...Пойми ты это..До 1\8 теперь ваш удел ползти.. ах-аха)
    кстати до 2006 года Барселоналону пенали все кому не лень))в финалах в том числе)ведь никто 4-0 в них не проигрывал)а уже с 2006 года из нее начали делать уефашный проект,потом и пошла защита в лице эвребе,чакыра и айтенкина
    juvenale
    juvenale ответил BARCDJIN
       51 / 887
    24 февраля в 22:24
    Барса свои финалы не проигрывает...Пойми ты это..До 1\8 теперь ваш удел ползти.. ах-аха)
    а как же 4-0 хахахаа забыл уже барсик
    juvenale
    juvenale ответил NGY
       51 / 887
    24 февраля в 22:23
    Ну если посмотреть голы, в первом голе пошла неожиданная подача, которая отрезала всех игроков Юве, и где Хедира проворонил 1 гол. Второй гол в борьбе с защитником Пармы был Кассерас, который позволил ему прострелить и после этого Ругани не успел накрыть Жервинье. Третий гол почти похож на второй, но в этот раз вместо Кассераса был Ругани, который проигрывает борьбу и позволяет игроку Пармы прострелить и снова, кто-то в центре не уследил за Жервинье. В очной, плотной борьбе считай Спинацолла нигде не участвовал, когда пропускали голы.
    ну он и не мешал никак со своего фланга)))легко подавали и разыгрывали,а он не успевал
    дельфин непешеход из морокко
    дельфин непешеход из морокко
       185 / 887
    24 февраля в 22:13
    а меська бросает вызовы в барсе и доказывает своей игрой а не фризинонам с пенальти так что ты следующий раз смотри внимательнее и не говори что барсе отдыха на день больше дают)))
    Муслим90
    Муслим90
       620 / 887
    24 февраля в 22:12
    Хорошо что победили, но игра оставляет желать лучшего. Надеюсь к матрасам лучше подготовятся
    дельфин непешеход из морокко
    дельфин непешеход из морокко
       185 / 887
    24 февраля в 22:11
    у тебя твой кумир гей пенадлу ты можешь тут плакать в истерике что нет но я наблюдаю за тобой давно хейтерок голубка так что не выеживайся а признай факт что голубь твой кумир и что ты уединяешся с его фоткой по ночам и не плачь)
    дельфин непешеход из морокко
    дельфин непешеход из морокко
       185 / 887
    24 февраля в 22:09
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответил дельфин непешеход из морокко
         66 / 887
      24 февраля в 22:07
      хирург сегодня видимо на очень важной операции либо просто нету пока мыслей как бы преукрасить невзрачную игру своего гея кумира зато на ветках барсы вчера сидел видимо побоялись доверить чудо хирургу оперировать чтоб пукан не горел от победы великого католоского клуба) а кстати нырял медрыд играет сегодня?
      Ты и есть гей, судья по твоим комментариям!
      У меня нет кумиров или идолов, это ваш удел!
      Мне наплевать на Роналду, если он решил уйти- это его проблемы!
      Меська тоже не лучше сыграл бы в таком Ювентусе!
      Роналду сильно жалеет я думаю, что ушёл туда!
      Меська тоже понимает, что он ничего не может без Барсы, поэтому и пустил корни в Барсе!
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