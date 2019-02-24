«Ювентус» одержал минимальную победу над «Болоньей»

«Ювентус» обыграл «Болонью» в матче 25-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» (69 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице национального первенства, «Болонья» (18 очков) - третья снизу.
Болонья, стадион Ренато ДальАра
«Болонья» - «Ювентус» 0:1 (0:0)
Гол: Дибала 67
«Болонья»: Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Хеландер, Дейкс, Поли (Донса 78), Пульгар (Фальчинелли 85), Эдера (Орсолини 52), Сориано, Сансоне, Сантандер
Главный тренер: Михайлович Синиша.
«Ювентус»: Перин, Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Сандро (Дибала 59), Бернардески (Кьеллини 87), Бентанкур, Матюиди (Пьянич 78), Канселу, Манджукич, Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
Предупреждения: Пульгар 6, Бентанкур 16, Сансоне 74
Напомним, что вчера «Рома» обыграла «Фрозиноне».
аха-ах)
аха-ах)
аха-ах)
Какой пеналь? Будь мужиком...Аха-ха) против Барсы пеналь только за Вардрид ставят...Хотя кому я это пишу...бесполезный ты аргуМентщик..
аха-ах)
Какой пеналь? Будь мужиком...Аха-ха) против Барсы пеналь только за Вардрид ставят...Хотя кому я это пишу...бесполезный ты аргуМентщик..
аха-ах)
аха-ах)
аха-ах)
аха-ах)
Каждый титул это Эвребе, Чакыр, Айтекин и.т.д. Вас даже Арсенал в меньшинстве возил в финале, но судейка спас. Аха-ха)
Каждый титул это Эвребе, Чакыр, Айтекин и.т.д. Вас даже Арсенал в меньшинстве возил в финале, но судейка спас. Аха-ха)
Просто после ЛЧ нужна была любая победа.
Просто после ЛЧ нужна была любая победа.
хотя борьбу проиграли другие.
хотя борьбу проиграли другие.
Хорошо что играли с одним из аутсайдеров.
Хорошо что играли с одним из аутсайдеров.
У меня нет кумиров или идолов, это ваш удел!
Мне наплевать на Роналду, если он решил уйти- это его проблемы!
Меська тоже не лучше сыграл бы в таком Ювентусе!
Роналду сильно жалеет я думаю, что ушёл туда!
Меська тоже понимает, что он ничего не может без Барсы, поэтому и пустил корни в Барсе!
У меня нет кумиров или идолов, это ваш удел!
Мне наплевать на Роналду, если он решил уйти- это его проблемы!
Меська тоже не лучше сыграл бы в таком Ювентусе!
Роналду сильно жалеет я думаю, что ушёл туда!
Меська тоже понимает, что он ничего не может без Барсы, поэтому и пустил корни в Барсе!