Фирмино покидал «Олд Траффорд» на костылях

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму нападающего «красных» Роберто Фирмино в матче с МЮ (0:0). По данным СМИ , футболист покинул стадион на костылях.

Увы, я понятия не имею, что с Фирмино. Но там что-то с лодыжкой.

Сначала он сказал, что сможет продолжить матч, но затем попросил замену.

Так как это Бобби, он вернется в строй быстрее, чем кто-то другой в его ситуации, но чтобы делать прогнозы, нужно узнать тяжесть травмы.