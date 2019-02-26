«Енисей» разгромно уступил ФК «Сочи»

«Сочи» в контрольном матче обыграл «Енисей» с крупным счетом.
«Сочи» - «Енисей» - 4:1 (3:0)
Голы: Казаев 20, Песегов 22, Обольский 26, Альфред 65 - Торбинский 52
«Енисей»: Юрченко (Нестеренко 46), Данченко (Семакин 60), Кичин (Комолов 60), Занев (Грицаенко 60), Гаджибеков (Зотов 60), Торбинский (Костюков 60), Огуде (Хубулов 60), Сарр (Рожков 60), Комков (Ятченко 46), Савичев (Кутьин 60), Саркисов (Соболев 46)
В предыдущем «товарняке» «Енисей» сыграл вничью с «Динамо» из Батуми.
Это ж какое неуважение к команде надо иметь , чтоб так себя вести?!?
Позорники!!!
Это ж какое неуважение к команде надо иметь , чтоб так себя вести?!?
Позорники!!!