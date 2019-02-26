Хет-трик Месси, победа «Реала» и другие результаты 25-го тура Примеры

Завершились матчи 25-го тура чемпионата Испании.
«Севилья» - «Барселона» 2:4
Голы: Навас 22, Меркадо 42 - Лионель Месси 26, Лионель Месси 67, Лионель Месси 85, Суарес 90+3
«Леванте» - «Реал» 1:2
Голы: Марти 61 - Бензема 43 (пенальти), Бэйл 79 (пенальти)
«Атлетико» - «Вильярреал» 2:0
Голы: Мората 31, Сауль 88
«Атлетик» - «Эйбар» 1:0
Гол: Рауль Гарсия 1
«Жирона» - «Реал Сосьедад» 0:0
«Вальядолид» - «Бетис» 0:2
Голы: Манди 45, Санчес 87
«Хетафе» - «Райо Вальекано» 2:1
Голы: Мата 28, Молина 68 - де Томас 58
«Алавес» - «Сельта» 0:0
«Эспаньол» - «Уэска» 1:1
Голы: Гранеро 20 - Эчейта 47
«Леганес» - «Валенсия» 1:1
Голы: Брэйтуэйт 89 - Кондогбиа 22