«Монако» с Головиным одержал победу над «Лионом»

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Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Жирона -:-  Реал Сосьедад 2.45 3.2 3
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
Матч перенесен  Лацио -:-  Удинезе - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Хоффенхайм 1.82 4 3.95
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:30 сегодня  Динамо К -:-  Заря 1.4 4.3 7.5
20:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Александрия - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 34 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.45 3.25 2.95
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман -:- Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 2.2 3 3.35
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес -:- Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 1.8 3.2 5
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2.5 3 2.9
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
00:00 53’ Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса 0:3 Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 2.1 3.3 3.3
Бразилия. Лига Минейро 2019, 8 тур 1 X 2
01:00 14’ Логотип футбольный клуб УРТУРТ 0:0 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 7 5 1.35
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 58’ Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
01:00 12’ Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 0:0 Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
01:00 14’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:0 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2.1 3.3 3.35
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 60’ Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 0:3 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
00:30 43’ Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
01:00 13’ Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 2:0 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.14 8 18.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа -:- Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ -:- Логотип футбольный клуб Секция (Нес-Циона)Секция - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль РГ (Рамат Ган)Хапоэль РГ - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ -:- Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.25 3.35 2.1
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал -:- Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 3 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс -:- Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк -:- Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити -:- Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан -:- Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс - - -
Колумбия. Примера А 2019, 6 тур 1 X 2
01:00 16’ Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас -:- Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2.7 2.85 2.8
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано -:- Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид -:- Логотип футбольный клуб ФУС де РабатФУС де Рабат - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем -:- Логотип футбольный клуб КонгсвингерКонгсвингер - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
03:06 сегодня Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна -:- Логотип футбольный клуб ТолукаТолука 2.05 3.3 3.5
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Утрехт-2Утрехт-2 -:- Логотип футбольный клуб ОссОсс - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 7 тур 1 X 2
00:45 29’ Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 0:1 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани -:- Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2.4 3.2 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 4.7 3.55 1.75
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 2.35 3 3.1
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 1.8 3.5 4.4
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.6 3.5 6.3
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко 1.25 5.3 11
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОпаваОпава -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 4.4 3.4 1.8
Чили. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унив. Католика (Сантьяго)Унив. Католика -:- Логотип футбольный клуб Депортес (Икике)Депортес 1.48 4.3 5.75
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 54’ Логотип футбольный клуб Ньюбленсе (Чильян)Ньюбленсе 0:1 Логотип футбольный клуб Сантьяго МорнингСантьяго Морнинг - - -
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«Монако» с Головиным одержал победу над «Лионом»

сегодня, 00:58
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 0Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

«Монако» обыграл «Лион» в матче 26-го тура чемпионата Франции.

«Лион» (46 очков) располагается на третьем месте, «Монако» (25 очков) - 16-й.

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Лион» 2:0 (2:0)
Голы: Желсон Мартинш 18, Рони Лопеш 27

Нереализованный пенальти: - Депай 71

«Монако»: Субашич, Бадьяшиль, Глик, Балло-Туре, Сидибе, Головин (Аолу 81), Фабрегас, Адриен Силва, Фалькао, Рони Лопеш, Желсон Мартинш
Главный тренер: Жардим Леонарду.

«Лион»: Лопеш, Денайе, Марсело, Маркал (Менди 12), Дюбуа, Тусар, Ауар (Корне 81), Н'Домбеле, Дембеле, Мартен (Депай 39), Траоре
Главный тренер: Женезио Бруно.

Предупреждения: Мартен 29, Сидибе 52, Глик 70

Судья: Мильо Бенуа.

Напомним, что в прошлом туре «Монако» обыграл «Нант».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил Иван Пойлов
   5 / 901
сегодня в 01:16
ну и футбол, мертвый Лион не смог даже забить Монако который ото всех пропускает, выходит Депай на раслабоне и берется бить пенальти, там есть штатные пенальтисты какого ... ты берешься бить7!?!?! Головин мертвейший сегодня, просто аут, такими темпами скамейка его ждёт
ну да Лион конечно мертвый , он случайно в ЛЧ играет и межуд прочим от барсы не пропустил..так и скажи что бомбануло.
cska plus
cska plus
   12 / 901
сегодня в 01:13
Рад за Александра, Монако с победой!
mangoх12
mangoх12
   5 / 901
сегодня в 01:12
Санек тащит Монако, выкладывается по полной , молодец не раскис
drug01
drug01
   108 / 901
сегодня в 01:09
Важная победа!
Иван Пойлов
Иван Пойлов
   566 / 901
сегодня в 01:08
ну и футбол, мертвый Лион не смог даже забить Монако который ото всех пропускает, выходит Депай на раслабоне и берется бить пенальти, там есть штатные пенальтисты какого ... ты берешься бить7!?!?! Головин мертвейший сегодня, просто аут, такими темпами скамейка его ждёт
Alladins
Alladins
   47 / 901
сегодня в 01:08
Монако и без Головина бы выиграл.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Шишанутый
   148 / 901
сегодня в 01:04
Головин полузащитник центральной зоны, а они фланговые напы
по оценкам французская пресса ставит ему всегда очень высокие баллы, но ты эе эксперт, "личный фанат головина"
dimagas1
dimagas1
   207 / 901
сегодня в 01:04
Желсон при Жардиме набрал ход.
Шишанутый
Шишанутый
   23 / 901
сегодня в 00:59
С победой Монако! Но какой же все таки Головин бездарь. Многие его оправдывали мол это Монако плохой клуб а он один изменить не чего не может. Но вот пришел Мартинш и забевает в каждом матче, тащит Монако. Вот это сразу видно классный игрок и ему не нужны оправдания. А Головин так и будет винить других в своих не удачах и не чего не добьется в карере! У Рони Лопеша тоже видны задатки талантливого игрока, тоже молодец проевляет себя а Головин это мрак. Даже в такой слабой команде как Монако он один из худших.
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