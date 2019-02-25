«Монако» с Головиным одержал победу над «Лионом»

«Монако» обыграл «Лион» в матче 26-го тура чемпионата Франции.
«Лион» (46 очков) располагается на третьем месте, «Монако» (25 очков) - 16-й.
Монако, стадион Луи-Дозьем
«Монако» - «Лион» 2:0 (2:0)
Голы: Желсон Мартинш 18, Рони Лопеш 27
Нереализованный пенальти: - Депай 71
«Монако»: Субашич, Бадьяшиль, Глик, Балло-Туре, Сидибе, Головин (Аолу 81), Фабрегас, Адриен Силва, Фалькао, Рони Лопеш, Желсон Мартинш
Главный тренер: Жардим Леонарду.
«Лион»: Лопеш, Денайе, Марсело, Маркал (Менди 12), Дюбуа, Тусар, Ауар (Корне 81), Н'Домбеле, Дембеле, Мартен (Депай 39), Траоре
Главный тренер: Женезио Бруно.
Предупреждения: Мартен 29, Сидибе 52, Глик 70
Судья: Мильо Бенуа.
Напомним, что в прошлом туре «Монако» обыграл «Нант».
по оценкам французская пресса ставит ему всегда очень высокие баллы, но ты эе эксперт, "личный фанат головина"
по оценкам французская пресса ставит ему всегда очень высокие баллы, но ты эе эксперт, "личный фанат головина"