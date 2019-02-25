Очередной гол Пёнтека, минимальная победа «Юве». Итоги 25-го тура Серии А

Завершились матчи 25-го тура чемпионата Италии. Отметим, что поединок «Лацио» - «Удинезе» перенесен из-за ливня.
«Милан» - «Эмполи» 3:0
Голы: Пёнтек 49, Кессье 51, Кастильехо 67
«Болонья» - «Ювентус» 0:1
Гол: Дибала 67
«Фиорентина» - «Интернационале» 3:3
Голы: де Врей 1 (автогол), Муриэль 74, Верету 90+6 (пенальти) - Весино 6, Политано 40, Перишич 52 (пенальти)
«Парма» - «Наполи» - 0:4
Голы: Зелински 19, Милик 36, Милик 73, Унас 82
«Фрозиноне» - «Рома» 2:3
Голы: Чьяно 5, Пинамонти 80 - Джеко 30, Пеллегрини 31, Джеко 90+5
«Сампдория» - «Кальяри» 1:0
Гол: Квальярелла 66 (пенальти)
«Сассуоло» - СПАЛ 1:1
Голы: Пелузо 43 - Петанья 68 (пенальти)
«Кьево» - «Дженоа» 0:0
«Торино» - «Аталанта» 2:0
Голы: Иццо 42, Яго Фальке 46