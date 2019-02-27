Кроос: «Очень трудно обороняться против „Барселоны“»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос дал комментарий в преддверии ответной игры с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании.

Я провёл здесь четыре с половиной года и участвовал во многих Эль Класико. Атмосфера в этих матчах всегда особенная, и это можно заметить ещё за несколько дней до игры во время подготовки.

Здесь кипят особенные страсти, потому что это большая битва против большой команды. Две лучшие команды в мире играют друг с другом. В раздевалке все ощущают исключительность этого матча.

В истории противостояния этих команд было много сумасшедших игр. Обороняться против «Барселоны» очень трудно, потому что она обладает высококлассными футболистами на всех позициях.