«Монако» попытается выкупить Мартинша у «Атлетико»

27 февраля 2019, 05:03

Руководство и тренерский штаб «Монако» очень довольны выступлениями полузащитника Желсона Мартинша. 23-летний хавбек этой зимой был арендован у «Атлетико» без опции выкупа.

Однако, монегаски всё равно хотят попытаться подписать полноценный контракт с Мартиншем и в ближайшее время вступят в переговоры с мадридским клубом, утверждает источник.

Пока неизвестно, найдёт ли «Монако» средства для совершения трансфера. Отмечается, что из-за финансового fair play монегаски могут не получить права на трату 30-40 млн евро на переход Мартинша.

Напомним, в минувшем туре Лиги 1 гол португальца помог «Монако» обыграть «Лион» (2:0). Всего на счету Мартинша 3 гола и 3 результативных передачи в 5 матчах за новую команду.