Газзаев: «На внедрение Fan ID в чемпионате России уйдут миллиарды»

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Валерий Газзаев поделился мыслями о введении с 1 июля системы идентификации и доступа зрителей (Fan ID) на матчах чемпионата страны и Кубка России.

Внедрение в России Fan ID абсолютно оправдано, когда в стране проходят крупные международные соревнования. Олимпийские игры 2014 года, Кубок Конфедерации и ЧМ -2018. Было много болельщиков, которые приезжают из-за рубежа. Безусловно, Fan ID облегчает передвижение по стране и способствует безопасности в стране.

Но я считаю, что нет никакого смысла в таких расходах — внедрять Fan ID во внутренних соревнованиях. Потому что на это уходят миллиарды бюджетных средств. Да, мы понимаем, что это сделано с точки зрения безопасности, но сегодня у нас есть современнейшие телевизионные технологии, которые позволяют просматривать все сектора и особенно те, где находятся фанаты. Плюс матчи обслуживают служба безопасности и волонтеры.

На сегодняшний день каждый клуб старается и борется, чтобы на современные арены ходили болельщики. Внедрение Fan ID в чемпионат России, безусловно, скажется на посещаемости футбольных матчей. В Италии тоже вводили Fan ID, и ровно на половину сократилась посещаемость зрителей на футбольных матчах. Почему нет Fan ID в чемпионатах Англии, Германии, Испании и в других странах, где большая посещаемость болельщиков. Сегодня у нас есть действительно фантастические арены по всей России с великолепной спортивной инфраструктурой, которая позволяет нам просматривать каждый уголок любой арены.