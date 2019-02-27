Грушевский: «Перенос матча ЦСКА в Грозный - очень нелепая ситуация»

Известный сатирик и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал перенос матча «Арсенал» - ЦСКА из Тулы в Грозный за три дня до его проведения.
Очень нелепая ситуация. Два клуба, которые разделяют два часа пути на автобусе, будут вынуждены лететь в Грозный, чтобы играть на чужом для всех стадионе. И полет займет гораздо больше времени. Но это больше проблемы тульского «Арсенала». К ЦСКА они не имеют ни малейшего отношения. Неужели клуб, который арендовал у «Зенита» перед чемпионатом мира Артема Дзюбу и даже смог позволить опцию оплаты участия его в матче против питерской команды, не имеет возможности поддержать в нормальном состоянии газон своего стадиона? Уму непостижимо. Смесь безалаберности и безответственности просто поражает!
У фанатов ЦСКА разочарование чудовищное. Я очень сочувствую тем моим собратьям, болельщикам ЦСКА, которые купили и билеты на матч, и билеты на автобусы-поезда, и заказали гостиницы. Потери у многих весьма существенные. Могу представить себе разочарование поклонников. Они хотели провести свой выходной день с любимой командой.
И где был Грушевский со своими возмущенияи когда матч ЦСКА с Арсеналом в 2015 переносили в Москву?! Просто тогда еврея все устраивало! Тот же Спартак уже через неделю играл с Арсеналом в Туле!!! Берегут кони свои копыта!
И где был Грушевский со своими возмущенияи когда матч ЦСКА с Арсеналом в 2015 переносили в Москву?! Просто тогда еврея все устраивало! Тот же Спартак уже через неделю играл с Арсеналом в Туле!!! Берегут кони свои копыта!
ПОЗОР КОНЮШНЕ.
ПОЗОР КОНЮШНЕ.