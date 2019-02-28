Суарес: «Мы достигли одной из целей на этот сезон»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал победу над «Реалом» (3:0) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Уругвайский форвард отметился дублем в ворота «сливочных». Через три дня команды сыграют между собой в рамках чемпионата страны.

Мы достигли одной из целей, которые ставили перед началом сезона.

Мы знали, что если забьём, то «Реал» побежит вперёд, и у нас будет больше свободного пространства. У каждого матча всегда есть свои плюсы и минусы, мы играли не так, как нам бы хотелось, но таков футбол.

Мы знаем, насколько трудными бывают матчи чемпионата. Но у нас будет немного времени, чтобы восстановиться и быть готовыми к субботней игре [с «Реалом»].