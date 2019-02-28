Кабальеро: «Кепа прекрасно вёл себя сегодня»

28 февраля 2019, 02:12

Голкипер «Челси» Вилли Кабальеро после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 28-го тура АПЛ высказался о своём коллеге по клубу и амплуа Кепе Аррисабалаге. Напомним, в матче финала Кубка Лиги против «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 - пен.) Кабальеро должен был заменить Кепу перед серией пенальти, но испанский вратарь отказался покидать поле, за что позже был оштрафован клубом. Сегодня место в воротах «Челси» досталось Кабальеро.