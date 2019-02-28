Кабальеро: «Кепа прекрасно вёл себя сегодня»

Голкипер «Челси» Вилли Кабальеро после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 28-го тура АПЛ высказался о своём коллеге по клубу и амплуа Кепе Аррисабалаге. Напомним, в матче финала Кубка Лиги против «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 - пен.) Кабальеро должен был заменить Кепу перед серией пенальти, но испанский вратарь отказался покидать поле, за что позже был оштрафован клубом. Сегодня место в воротах «Челси» досталось Кабальеро.
Встать в ворота и провести сухой матч – я доволен.
Мы говорили [с Кепой] о случившемся ранее. Хорошая новость в том, что произошедшее в тот день не имеет значения. Кепа прекрасно вёл себя сегодня, поддерживая меня. Он усвоил урок, мы усвоили урок и продолжаем совершенствоваться как команда.
Серьёзный парень!
Серьёзный парень!
помню,когда в Реал пришёл юный Касильяс и в плейоффе был спарринг с Баварией, ему за 2 игры немцы отгрузили вроде бы 8 мячей.
так что на этом фоне Аррисабалага смотрится мастеровитей.
помню,когда в Реал пришёл юный Касильяс и в плейоффе был спарринг с Баварией, ему за 2 игры немцы отгрузили вроде бы 8 мячей.
так что на этом фоне Аррисабалага смотрится мастеровитей.