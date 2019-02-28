Почеттино о матче с «Челси»: «Игра была равна»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в матче 28-го тура АПЛ.
Это была равная игра. В двух эпизодах мы пропустили два гола, но если говорить о моём послевкусии этого матча, это была равная игра.
Они доминировали, мы доминировали. Думаю, у «Челси» был только один удар в створ, и они забили. У нас не было ни одного, а таким образом забить невозможно. Но мы не заслужили чего-то большего, чем поражение.
Но ее величество удача покинула Трипера и Лорика. И получился нокаут.
Но ее величество удача покинула Трипера и Лорика. И получился нокаут.