Почеттино о матче с «Челси»: «Игра была равна»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в матче 28-го тура АПЛ .

Это была равная игра. В двух эпизодах мы пропустили два гола, но если говорить о моём послевкусии этого матча, это была равная игра.

Они доминировали, мы доминировали. Думаю, у «Челси» был только один удар в створ, и они забили. У нас не было ни одного, а таким образом забить невозможно. Но мы не заслужили чего-то большего, чем поражение.