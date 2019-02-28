Сульшер: «В это время сезона у каждой команды лиги будут травмы»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после победы над «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 28-го тура АПЛ . Напомним, сейчас в лазарете манкунианцев находится около 10 футболистов.

Это отличная выездная победа, которых у нас не так уж много. Мы хорошо контролировали эту игру. С первых минут на поле вышли Фред и МакТоминэй, которые не так часто получали игровое время, а также сегодня случился очередной дебют – в основе дебютировал Джеймс Гарнер.

Это «Манчестер Юнайтед», у нас высококлассная команда и игроки, мы будем продолжать вводить новых футболистов в состав. В это время сезона у каждой команды лиги будут травмы.