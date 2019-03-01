Погба может покинуть МЮ в случае непопадания команды в Лигу чемпионов

01 марта 2019, 22:12

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть команду предстоящим летом. Будущее футболиста зависит от того, попадет или не попадет команда в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ранее Погба заявил, что клуб нацелен выиграть трофей в текущем сезоне.