Погба может покинуть МЮ в случае непопадания команды в Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть команду предстоящим летом. Будущее футболиста зависит от того, попадет или не попадет команда в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Ранее Погба заявил, что клуб нацелен выиграть трофей в текущем сезоне.
ботов с ромбиком в сердце стало много,издержки известности
ботов с ромбиком в сердце стало много,издержки известности
А ведь тренеришка с потенциалом.
А ведь тренеришка с потенциалом.
За такого хитрого негра денег много не дадут.
За такого хитрого негра денег много не дадут.