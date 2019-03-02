Лотито: «В прошлом сезоне ошибки судей обошлись нам в 40 млн евро»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито считает, что против его клуба устроен судейский заговор.

В прошлом сезоне ошибки судей обошлись нам в 40 млн евро, потому что мы не попали в Лигу чемпионов. Я люблю романтику футбола, но в настоящее время здесь задействовано слишком много личных интересов.

Человеку свойственно ошибаться, однако теперь это сделать сложнее. Вы можете ошибиться два, три раза, но если ошибки повторяются, тогда нужно понять, что происходит. Я не верю в совпадения.