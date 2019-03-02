|Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|11:30
|Идет первый тайм, 23’
|Урал
|0:0
|Зенит
|14:00
|сегодня
|Арсенал Т
|-:-
|ЦСКА
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Локомотив М
|-:-
|Крылья Советов
|19:00
|сегодня
|Рубин
|-:-
|Ахмат
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 29 тур
|1
|X
|2
|15:30
|сегодня
|Тоттенхэм
|-:-
|Арсенал
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Вулверхэмптон
|-:-
|Кардифф
|18:00
|сегодня
|Ман Юнайтед
|-:-
|Саутгемптон
|18:00
|сегодня
|Бернли
|-:-
|Кристал Пэлас
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Брайтон энд Хоув
|-:-
|Хаддерсфилд
|18:00
|сегодня
|Борнмут
|-:-
|Манчестер Сити
|20:30
|сегодня
|Вест Хэм
|-:-
|Ньюкасл
|Испания. Примера 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Эспаньол
|-:-
|Вальядолид
|18:15
|сегодня
|Вильярреал
|-:-
|Алавес
|20:30
|сегодня
|Уэска
|-:-
|Севилья
|22:45
|сегодня
|Реал
|-:-
|Барселона
|Италия. Серия А 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Эмполи
|-:-
|Парма
|20:00
|сегодня
|Милан
|-:-
|Сассуоло
|22:30
|сегодня
|Лацио
|-:-
|Рома
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Нюрнберг
|-:-
|РБ Лейпциг
|17:30
|сегодня
|Герта
|-:-
|Майнц
|17:30
|сегодня
|Айнтрахт Ф
|-:-
|Хоффенхайм
|17:30
|сегодня
|Байер
|-:-
|Фрайбург
|17:30
|сегодня
|Шальке-04
|-:-
|Фортуна
|20:30
|сегодня
|Боруссия М
|-:-
|Бавария
|Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Кан
|-:-
|ПСЖ
|22:00
|сегодня
|Реймс
|-:-
|Амьен
|22:00
|Матч перенесен
|Ним
|-:-
|Ренн
|22:00
|сегодня
|Анже
|-:-
|Монако
|Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Десна
|-:-
|Динамо К
|18:00
|сегодня
|Черноморец Од
|-:-
|Шахтер Дн
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|11:50
|сегодня
|Мельбурн Виктори
|-:-
|Ньюкасл Джетс
|Австрия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Санкт-Пёльтен
|-:-
|Рапид В
|19:00
|сегодня
|Рейндорф
|-:-
|Адмира
|19:00
|сегодня
|Зальцбург
|-:-
|Вольфсберг
|Австрия. Первая Лига 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|16:30
|сегодня
|Пашинг
|-:-
|Лафниц
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Винер-Нойштадт
|-:-
|Аустрия Л
|Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Сабаил
|-:-
|Сумгаит
|17:30
|сегодня
|Нефтчи
|-:-
|Сабах
|Албания. Суперлига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Кукес
|-:-
|Луфтетари Жирокас
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Теута
|-:-
|Скендербеу
|-
|-
|-
|Англия. Лига Два 2018/2019, 35 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Эксетер Сити
|-:-
|Транмер
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Йовил
|-:-
|Моркамб
|18:00
|сегодня
|Крю Александра
|-:-
|Нортгемптон Таун
|18:00
|сегодня
|Суиндон Таун
|-:-
|Колчестер Юнайтед
|18:00
|сегодня
|Олдхэм
|-:-
|Стивенидж Боро
|18:00
|сегодня
|Бери
|-:-
|Маклсфилд Таун
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Ноттс Каунти
|-:-
|Порт Вейл
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Ньюпорт Каунти
|-:-
|Карлайл Юнайтед
|18:00
|сегодня
|МК Донс
|-:-
|Кроули Таун
|18:00
|сегодня
|Мэнсфилд Таун
|-:-
|Челтенхэм
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Гримсби
|-:-
|Кэмбридж Юнайтед
|18:00
|сегодня
|Форест Грин
|-:-
|Линкольн Сити
|Англия. Лига Один 2018/2019, 35 тур
|1
|X
|2
|15:30
|сегодня
|Саутенд Юнайтед
|-:-
|Барнсли
|18:00
|сегодня
|Флитвуд
|-:-
|Джиллингем
|18:00
|сегодня
|Донкастер Роверс
|-:-
|Чарльтон
|18:00
|сегодня
|Бёртон Альбион
|-:-
|Уолсолл
|18:00
|сегодня
|Бристоль Роверс
|-:-
|Блэкпул
|18:00
|сегодня
|Сандерленд
|-:-
|Плимут Аргайл
|18:00
|сегодня
|Аккрингтон Стэнли
|-:-
|Ковентри Сити
|18:00
|сегодня
|Шрюсбери Таун
|-:-
|Уимблдон
|18:00
|сегодня
|Портсмут
|-:-
|Брэдфорд Сити
|18:00
|сегодня
|Питерборо
|-:-
|Уикомб Уондерерс
|18:00
|сегодня
|Оксфорд Юнайтед
|-:-
|Сканторп Юн
|18:00
|сегодня
|Лутон Таун
|-:-
|Рочдейл
|Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Престон
|-:-
|Бристоль Сити
|18:00
|сегодня
|Миллуолл
|-:-
|Норвич Сити
|18:00
|сегодня
|Ипсвич Таун
|-:-
|Рединг
|18:00
|сегодня
|Халл Сити
|-:-
|Бирмингем Сити
|18:00
|сегодня
|Брентфорд
|-:-
|КПР
|18:00
|сегодня
|Астон Вилла
|-:-
|Дерби Каунти
|18:00
|сегодня
|Уиган
|-:-
|Мидлсбро
|18:00
|сегодня
|Суонси Сити
|-:-
|Болтон
|18:00
|сегодня
|Сток Сити
|-:-
|Ноттингем Форест
|18:00
|сегодня
|Ротерхэм
|-:-
|Блэкберн
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|01:15
|Матч завершен
|Сан-Лоренсо
|2:3
|Архентинос Хун
|03:10
|Матч завершен
|Унион СФ
|1:3
|Бока Хуниорс
|23:10
|сегодня
|Росарио Сентраль
|-:-
|Бельграно
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Комуникасьонес
|-:-
|Сан-Тельмо
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Дефенсорес Унидос
|-:-
|Сакачиспас
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Альмиранте Браун
|-:-
|Сан Мигель
|-
|-
|-
|23:05
|сегодня
|Тальерес Ремедиос
|-:-
|Барракас Централ
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|03:00
|Матч завершен
|Атлетико Раф
|2:1
|Химнасия Жужуй
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Браун де Адроге
|-:-
|Чакарита Хун
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Олимпо
|-:-
|Сантамарина
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Лос Андес
|-:-
|Дефенсорез де Бельграно
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Кануэлас
|-:-
|Итусаинго
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Мидленд
|-:-
|Эль Порвенир
|-
|-
|-
|Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|13:00
|сегодня
|Арарат-Ар
|-:-
|Арарат
|-
|-
|-
|13:00
|сегодня
|Алашкерт
|-:-
|Пюник
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 28 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Шарлеруа
|-:-
|Генк
|22:00
|сегодня
|Кортрейк
|-:-
|Серкль Брюгге
|22:00
|сегодня
|Остенде
|-:-
|Ваасланд-Беверен
|22:30
|сегодня
|Брюгге
|-:-
|Сент-Трюйден
|Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|16:30
|сегодня
|Несебр
|-:-
|Поморье
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Струмска Слава
|-:-
|Кариана
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Пирин
|-:-
|Арда
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Локомотив Соф
|-:-
|Добруджа 1919
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Литекс
|-:-
|Ботев Галабово
|-
|-
|-
|Болгария. Первая лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|13:30
|сегодня
|Дунав 2010
|-:-
|Ботев Пл
|16:00
|сегодня
|Локомотив Пл
|-:-
|Берое
|18:30
|сегодня
|ЦСКА Сф
|-:-
|Септември Соф
|Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Пушкаш
|-:-
|Дебрецен
|19:00
|сегодня
|МЖСЕ
|-:-
|Пакш
|19:00
|сегодня
|Види
|-:-
|Кишварда
|19:00
|сегодня
|Гонвед
|-:-
|Холодаш
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Уйпешт
|-:-
|МТК
|21:30
|сегодня
|Ференцварош
|-:-
|Дьошдьер
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Депортиво А
|-:-
|Самора
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Португеса
|-:-
|ЛАЛА
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Карабобо
|-:-
|Депортиво Гуайра
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Атлетико В
|-:-
|Депортиво Лара
|-
|-
|-
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Хайденхайм
|-:-
|Ян
|15:00
|сегодня
|Зандхаузен
|-:-
|Эрцгебирге
|15:00
|сегодня
|Падерборн
|-:-
|Санкт-Паули
|Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Сонненхоф Грос
|-:-
|Энерги
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Меппен
|-:-
|Вехен
|16:00
|сегодня
|Фортуна К
|-:-
|Кайзерслаутерн
|16:00
|сегодня
|Цвиккау
|-:-
|ШФ Лотте
|16:00
|сегодня
|Карлсруэ
|-:-
|Оснабрюк
|16:00
|сегодня
|Пройcсен Мюнстер
|-:-
|Аален
|Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Арис
|-:-
|АЕК
|20:30
|сегодня
|ПАС
|-:-
|Ксанти
|Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Эсбьерг
|-:-
|Хорсенс
|Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Ногум
|-:-
|Харас Эль-Ходуд
|-
|-
|-
|18:30
|сегодня
|Аль-Иттихад
|-:-
|Эль Дахлиа
|-
|-
|-
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Маккаби Хф
|-:-
|Бней Сахнин
|19:00
|сегодня
|Бней-Иегуда
|-:-
|Хапоэль Ир
|19:20
|сегодня
|Ашдод
|-:-
|Маккаби ТА
|21:30
|сегодня
|Маккаби Нт
|-:-
|Бейтар
|Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур
|1
|X
|2
|Матч отменен
|Реус Депортиу
|-:-
|Тенерифе
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Кадис
|-:-
|Альбасете
|20:00
|сегодня
|Осасуна
|-:-
|Химнастик
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Кордоба
|-:-
|Малага
|-
|-
|-
|Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Падова
|-:-
|Кротоне
|17:00
|сегодня
|Брешиа
|-:-
|Читтаделла
|17:00
|сегодня
|Карпи
|-:-
|Асколи Пиккио
|20:00
|сегодня
|Палермо
|-:-
|Лечче
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Дигенис Ороклинис
|-:-
|Арис
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Онисилос
|-:-
|Акритас Члоракас
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|АЕ Закакиу
|-:-
|Кармиотисса
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|МЕАП Нису
|-:-
|Той Лакатамиас
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Айя-Напа
|-:-
|ПАЕЕК
|16:00
|сегодня
|Анагенниси Деринейя
|-:-
|Отеллос
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Омония ФК Арадиппу
|-:-
|АСИЛ Лиси
|-
|-
|-
|Китай. Суперлига 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|10:30
|65’
|Чунцин Лифань
|1:1
|Гуанчжоу Фули
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Шэньчжэнь Руби
|-:-
|Хебей ЧФ
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера А 2019, 8 тур
|1
|X
|2
|23:15
|сегодня
|Атлетико Букараманга
|-:-
|Патриотас Бояка
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера B 2019, 6 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Форталеса
|-:-
|Леонес ФК
|-
|-
|-
|Литва. Лига A 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Атлантас
|-:-
|Спирис Каунас
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Стумбрас
|-:-
|Паневежис
|-
|-
|-
|Марокко. Ботола Про 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Рапид
|-:-
|ФУС де Рабат
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Дифаа
|-:-
|Кавкаб
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|14:00
|сегодня
|Смолевичи-СТИ
|-:-
|Городея
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Мьёндален
|-:-
|Сандефьорд
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Лиллестрем
|-:-
|Хельсингборг
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Бранн
|-:-
|Хаугесунд
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур
|1
|X
|2
|06:00
|Матч завершен
|Тихуана
|3:1
|Атлас
|-
|-
|-
|06:00
|Матч завершен
|Монаркас
|2:2
|Америка
|-
|-
|-
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|20:30
|сегодня
|Хераклес
|-:-
|Утрехт
|21:45
|сегодня
|Экселсиор
|-:-
|ПСВ
|22:45
|сегодня
|Витесс
|-:-
|НАК Бреда
|Польша. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|15:45
|сегодня
|Подбескидзе
|-:-
|Сталь Мелец
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Бутовия Бутов
|-:-
|Варта Познань
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Стомил
|-:-
|Тыхы
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|ЛКС
|-:-
|Гарбарния
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Сандеция
|-:-
|Нецеча
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|ГКС Ястржебие
|-:-
|Одра Ополе
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Пуща Неп
|-:-
|Хойничанка
|-
|-
|-
|Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Заглебие Сосновец
|-:-
|Корона
|20:00
|сегодня
|Ягеллония
|-:-
|Гурник З
|22:30
|сегодня
|Висла Пл
|-:-
|Краковия
|Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|18:30
|сегодня
|Насионал Ф
|-:-
|Тондела
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Морейренcе
|-:-
|Витория Сетубал
|23:30
|сегодня
|Порту
|-:-
|Бенфика
|Португалия. Сегунда 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|14:00
|сегодня
|Пасуш де Феррейра
|-:-
|Витория Гимарайнш 2
|18:00
|сегодня
|Мафра
|-:-
|Арока
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Брага-2
|-:-
|Оливейренше
|20:00
|сегодня
|Академика
|-:-
|Пенафиел
|Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|12:00
|сегодня
|Уфа (мол)
|-:-
|Динамо М (мол)
|Россия. Премьер-Лига Крыма 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|14:00
|сегодня
|Гвардеец
|-:-
|Кызылташ
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Океан К
|-:-
|ТСК
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Севастополь
|-:-
|Евпатория
|-
|-
|-
|Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|14:00
|сегодня
|Газ Метан
|-:-
|Дунэря Кэлэраши
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Вииторул
|-:-
|Ботошани
|18:00
|сегодня
|Херманштадт
|-:-
|КСМС
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Волунтари
|-:-
|ФКСБ
|21:00
|сегодня
|Клуж
|-:-
|Сепси
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Университатя Кр
|-:-
|Астра
|-
|-
|-
|Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|12:00
|сегодня
|Браила
|-:-
|Академика Кл
|-
|-
|-
|12:00
|сегодня
|АКС ПТ
|-:-
|Лучафэрул
|-
|-
|-
|12:00
|сегодня
|Аеростар Бакау
|-:-
|АКС Энергетичанул
|-
|-
|-
|12:00
|сегодня
|Петролул
|-:-
|Металоглобус
|-
|-
|-
|12:00
|сегодня
|Фарул Констанца
|-:-
|Металул Решита
|-
|-
|-
|12:00
|сегодня
|Университатя Кл
|-:-
|АСУ Поли
|-
|-
|-
|12:00
|сегодня
|Миовени
|-:-
|Пандурий
|-
|-
|-
|12:00
|сегодня
|Ювентус Бух
|-:-
|Балотешти
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Рипенсиа
|-:-
|УТА
|-
|-
|-
|Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|15:50
|сегодня
|Аль-Батен
|-:-
|Аль-Вахда
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Аль-Хазм
|-:-
|Аль-Фейха
|-
|-
|-
|Сербия. Суперлига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Раднички Ниш
|-:-
|Радник Сур
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Вождовац
|-:-
|Войводина
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Спартак Суб
|-:-
|Чукарички
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Динамо Вр
|-:-
|Напредак
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Пролетер Нови Сад
|-:-
|Младост Луч
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Црвена Звезда
|-:-
|Партизан
|-
|-
|-
|Словакия. Первая лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Тренчин
|-:-
|Подбрезова
|17:30
|сегодня
|Ружомберок
|-:-
|Земплин Михаловце
|17:30
|сегодня
|Нитра
|-:-
|Серед
|17:30
|сегодня
|ДАК 1904
|-:-
|Сеница
|17:30
|сегодня
|Жилина
|-:-
|ВиОн
|Словения. Первая лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Мура
|-:-
|Домжале
|22:00
|сегодня
|Олимпия Л
|-:-
|Целе
|США. МЛС 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Филадельфия Юн
|-:-
|Торонто
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Орландо Сити
|-:-
|Нью-Йорк Сити
|-
|-
|-
|Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|13:30
|сегодня
|Элазигспор
|-:-
|Денизлиспор
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Эскишехирспор
|-:-
|Адана Демирспор
|16:00
|сегодня
|Османлыспор
|-:-
|Газиантеп ББ
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Кайсериспор
|-:-
|Бешикташ
|16:00
|сегодня
|Бурсаспор
|-:-
|Сивасспор
|19:00
|сегодня
|Фенербахче
|-:-
|Ризеспор
|Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Престатин Таун
|-:-
|Гресфорд Атлетик
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Пенринкоч
|-:-
|Эйрбас
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Лланрхэдр
|-:-
|Рутин Таун
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Портмадог
|-:-
|Конуи Боро
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Гилсфилд
|-:-
|Денбиг Таун
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Флинт Таун Юнайтед
|-:-
|Бангор Сити
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Бакли Таун
|-:-
|Холихед Хотспур
|-
|-
|-
|Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|16:45
|сегодня
|Париж
|-:-
|Ланс
|-
|-
|-
|16:45
|сегодня
|Лорьян
|-:-
|Орлеан
|Хорватия. Первая лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Горица
|-:-
|Рудеш
|19:30
|сегодня
|Локомотива Зг
|-:-
|Динамо Зб
|Чехия. Первая лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Виктория П
|-:-
|Яблонец
|17:00
|сегодня
|Словацко
|-:-
|Млада Болеслав
|17:00
|сегодня
|Пршибрам
|-:-
|Карвина
|17:00
|сегодня
|Дукла П
|-:-
|Сигма
|19:00
|сегодня
|Слован Л
|-:-
|Спарта
|Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:30
|Матч перенесен
|Ун.Консеп
|-:-
|Антофагаста
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|Аудакс
|0:2
|Унив. Католика
|18:00
|сегодня
|Депортес
|-:-
|О'Хиггинс
|-
|-
|-
|Чили. Примера B 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|СантВонд
|-:-
|Деп Темуко
|-
|-
|-
|23:30
|сегодня
|Сантьяго Морнинг
|-:-
|Унион
|-
|-
|-
|23:30
|сегодня
|Магальянес
|-:-
|Барнечеа
|-
|-
|-
|Швейцария. Суперлига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Янг Бойз
|-:-
|Сьон
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Грассхоппер
|-:-
|Люцерн
|Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Ст Миррен
|-:-
|Ливингстон
|-
|-
|-
|ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|16:30
|сегодня
|Мамелоди Сандаунс
|-:-
|Блумфонтейн Селтик
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Фри Стэйт Старс
|-:-
|Блэк Леопардс
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Кайзер Чифс
|-:-
|Хайлендс
|-
|-
|-
|21:15
|сегодня
|БВ Витс
|-:-
|Мпумаланга Блэк Эйсис
|-
|-
|-
|21:15
|сегодня
|Лемонтвиль Голден Арроус
|-:-
|Орландо Пайратс
|-
|-
|-
|Япония. J-Лига 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|07:00
|Матч завершен
|Йокогама
|2:1
|Вегалта Сендай
|-
|-
|-
|08:00
|Матч завершен
|Нагоя
|2:0
|Сересо
|-
|-
|-
|08:00
|Матч завершен
|Симидзу С-Палс
|2:4
|Гамба Осака
|-
|-
|-
|09:00
|Матч завершен
|Кобе В
|1:0
|Саган Тосу
|-
|-
|-
|10:00
|90’
|Оита Тринита
|0:1
|Мацумото Ямага
|-
|-
|-
|10:00
|90’
|Сёнан Беллмаре
|2:3
|Токио
|-
|-
|-
|10:00
|90’
|Урава РД
|0:2
|Консадоле Сап
|-
|-
|-