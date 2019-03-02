Гол Азмуна принес победу «Зениту» над «Уралом»

«Зенит» с минимальным счетом переиграл «Урал» в матче 18-го тура РПЛ. После этого матча петербуржцы набирают 37 очков (1 место), у «Урала» остается 22 пункта (9 позиция).
Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»
«Урал» - «Зенит» - 0:1 (0:1)
Гол: Азмун 42
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Меркулов, Страндберг, Брызгалов, Бавин (Егорычев 74), Бумаль Майега, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Погребняк.
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Вильмар Барриос, Мак (Эрнани 84), Дриусси (Шатов 88), Дзюба (Заболотный 73), Азмун.
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Бумаль Майега 30, Бикфалви 70, Эль-Кабир 85, Лунев 90+3.
Судья: Мешков Виталий.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче тура «Оренбург» дома проиграл «Анжи».
А то пупсикам каждую неделю за новую команду болеть приходится, с кем играет Зенит.
А то пупсикам каждую неделю за новую команду болеть приходится, с кем играет Зенит.
Я рад - Сердар очень нравился всегда, я родился там где он не далеко(но этнический русский - так на всякий случай, что-бы не говорили, что чу....)
Если не перекупят, Зенит в ЛЧ осенью может зажечь... буду рад)
Я рад - Сердар очень нравился всегда, я родился там где он не далеко(но этнический русский - так на всякий случай, что-бы не говорили, что чу....)
Если не перекупят, Зенит в ЛЧ осенью может зажечь... буду рад)
Зачем такой колхоз у нас в команде?
Зачем такой колхоз у нас в команде?
- неудобен? есть такое ,могли и не набрать три очка
- за Вильярреал? нет ,за фенер, который купили
- к судье нет вопросов,разве что удар в створ Погребняка заблоктровала рука защитнтка
- по игре ? а она была ? помоему тупо забросы и навалы ,игра и Семак вещи не совместимые
- Азмун? быстро вы его в воспитанники Семака записали)))) ну у вас с этим проблем нет ,любой результативный Иуда принимается на ура .
п.с . Дзюба очень плох
- неудобен? есть такое ,могли и не набрать три очка
- за Вильярреал? нет ,за фенер, который купили
- к судье нет вопросов,разве что удар в створ Погребняка заблоктровала рука защитнтка
- по игре ? а она была ? помоему тупо забросы и навалы ,игра и Семак вещи не совместимые
- Азмун? быстро вы его в воспитанники Семака записали)))) ну у вас с этим проблем нет ,любой результативный Иуда принимается на ура .
п.с . Дзюба очень плох
но Дзюба останется ложной десяткой, как тень Азмуна - мячи подавать и защитников отвлекать на себя
но Дзюба останется ложной десяткой, как тень Азмуна - мячи подавать и защитников отвлекать на себя
Всех с победой
Трудная игра
Урал ,хорошая боевая команда
ЗЕНИТ Чемпион!!!!!
Всех с победой
Трудная игра
Урал ,хорошая боевая команда
ЗЕНИТ Чемпион!!!!!
Я вижу очень результат "неудобен" поклонникам межсезонных трофеев)))).....тем кто "с детства за Вильярреал"....))))
К судье - вроде вопросов нет....
По игре - тоже...
Без пенальти и удалений....
Всё по-честноку.....
Так они теперь не знают что и придумать....)))))
Один зачем то на ветке Урал-Зенит видео чемпионство Спартака выкладывает))))...раритет...)))
Второй орёт что какая то земля принадлежит народу...))))
Третий,видать самый креативный,пишет что Азмун не зенитовец а рубиновец.....))))....свято веря что Зе Луиш и Адриано ещё в 3 годика за ручки в один тушинский детский садик ходили....и самые что ни на есть москвичи...)))
Короче....тяжко им....от чего то)))..быстрей бы уж их игра против Краснодара.....хоть отвлекутся от Зенита....неугомоные...))))
"
Я вижу очень результат "неудобен" поклонникам межсезонных трофеев)))).....тем кто "с детства за Вильярреал"....))))
К судье - вроде вопросов нет....
По игре - тоже...
Без пенальти и удалений....
Всё по-честноку.....
Так они теперь не знают что и придумать....)))))
Один зачем то на ветке Урал-Зенит видео чемпионство Спартака выкладывает))))...раритет...)))
Второй орёт что какая то земля принадлежит народу...))))
Третий,видать самый креативный,пишет что Азмун не зенитовец а рубиновец.....))))....свято веря что Зе Луиш и Адриано ещё в 3 годика за ручки в один тушинский детский садик ходили....и самые что ни на есть москвичи...)))
Короче....тяжко им....от чего то)))..быстрей бы уж их игра против Краснодара.....хоть отвлекутся от Зенита....неугомоные...))))
"
Ну а Урал как обычно, второй круг проведут на спаде.
Ну а Урал как обычно, второй круг проведут на спаде.