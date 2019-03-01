«Оренбург» уступил «Анжи»

В рамках 18-го тура РПЛ «Оренбург» дома проиграл «Анжи». После этого матча махачкалинцы набирают 18 очков (13 место), у «Оренбурга» остается 22 пункта (10 позиция).
Ростоши, стадион Газовик
«Оренбург» - «Анжи» 0:1 (0:0)
Гол: Кулик 58
«Оренбург»: Фролов, Малых, Ойеволе, Бегич, Сиваков, Терехов, Сутормин (Рикарду Алвеш 80), Афонин, Мишкич, Маляров (Попович 46), Деспотович (Козлов 70)
Главный тренер: Федотов Владимир.
«Анжи»: Дюпин, Кацаев (Лескано 72), Удалый, Калошин, Гапон, Маркелов, Закиров, Ондуа, Кулик, Понсе (Долгов 79), Ахъядов
Главный тренер: Адиев Магомед.
Предупреждения: Маркелов 32, Бегич 34, Сиваков 39, Сутормин 53, Сиваков 57, Кацаев 69, Дюпин 86
Удаление: Сиваков 57
Судья: Казарцев Василий.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этой встречи.
В прошлом туре «Оренбург» уступил «Локомотиву».
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